مانشيني: لاعبو إسبانيا أسياد الاستحواذ وسببوا لنا المشاكل

أكد مدرب منتخب إيطاليا، روبرتو مانشيني، أن منتخب إسبانيا سبب الكثير من المشاكل لفريقه بسبب التغييرات التكتيكية في المباراة.

وفاز المنتخب الإيطالي على نظيره الإسباني بركلات الترجيح، ليلاقي الفائز من مباراة إنجلترا والدنمارك في المباراة النهائية.

وذكر مانشيني في تصريحات لشبكة "راي سبورت": "ركلات الترجيح قاسية، لقد كان فريقًا صعبًا، إسبانيا هو فريق رائع يلعب بشكل جيد حقًا، لم نلعب بالطريقة التي نلعبها دائمًا لكننا قاتلنا بشدة وعرفنا أن الأمر سيكون كذلك".

وأضاف "لقد سببوا لنا المشاكل مع تغيير المهاجم واللعب بمهاجم وهمي، لكن بعد ذلك حصلنا على الإحداثيات الصحيحة ولم نخاطر كثيرًا، كنا نعلم منذ البداية أن إسبانيا هم أسياد الاستحواذ، لذا فقد سببوا لنا المشاكل لكن كان علينا التكيف والقتال بقوة".

وتابع "فرق كرة القدم تهاجم وتدافع، لا يمكنهم الهجوم فقط، كلانا كان لديه فرص، والفريقان عظيمان، كل الفرق تدافع وليس إيطاليا فقط".

وعن التغييرات بإيطاليا بعد فشل التأهل لمونديال 2018، أتم "الفضل يعود للاعبين، لأنهم آمنوا بكل هذا قبل 3 سنوات، لكن الأمر لن ينته بعد، علينا أن نستجمع قوتنا، وما تبقى لدينا والاستعداد للنهائي".