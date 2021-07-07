يورو 2020: إيطاليا تبلغ النهائي على حساب إسبانيا

بلغ منتخب إيطاليا نهائي بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، بعد فوزه على نظيره منتخب إسبانيا بركلات الترجيح بالنتيجة 4-2.

وانتهى وقت المباراة الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل من المنتخبين، إذ أحرز هدف إيطاليا اللاعب فيدريكو كييزا في المقابل سجل هدف إسبانيا اللاعب ألفارو موراتا.

وسيلاقي المنتخب الإيطالي في نهائي البطولة الأوروبية الفائز من مباراة إنجلترا والدانمارك.

مجريات المباراة

الخطورة الأولى في المباراة جاءت بعد مرور 3 دقائق، حيث حصل باريلا على الكرة وانفرد بالمرمى ليراوغ ويسدد الكرة أثناء عودة الحارس لمرماه لترتطم بالقائم، لكن الحكم أشار لوجود حالة تسلل.

الرد الإسباني الأول جاء في الدقيقة 15، بعدما خسر باريلا الكرة بسهولة ليحصل فيران توريس عليها، ويتوغل باتجاه المنطقة ليسدد كرة أرضية تمر بجوار القائم الأيمن لدوناروما.

وأهدر لاعبوا الأزوري فرصة محققة، بعدما خرج الحارس سيمون من مرماه بشكل خاطئ، لتصل إلى إيمرسون ثم إيموبيلي، الذي فشل في التسديد ليمرر إلى باريلا لكن الدفاع الإسباني ارتد سريعًا وشتت الكرة بعيدًا.

وفي الدقيقة 25، تمكن دوناروما من إنقاذ إيطاليا من فرصة هدف محقق، بعدما وصلت الكرة إلى داني أولمو داخل منطقة الجزاء، ليسدد وترتطم بأحد المدافعين وترتد إليه في موقف رائع للتسجيل، ليسدد كرة قوية يبعدها دوناروما ببراعة.

وهدد إيمرسون مرمى اللاروخا في الدقيقة 45، بعدما مرر إنسيني تمريرة على طبق من ذهب إلى إيمرسون ليتوغل في الناحية اليسرى ويسدد كرة قوية ترتطم بالعارضة.

مع بداية الشوط الثاني، نفذ المنتخب الإسباني هجمة مرتدة سريعة عن طريق أويارزابال الذي انطلق بالكرة من جهة اليمين، ليمرر إلى بوسكيتس على حدود المنطقة، ليطلق تسديدة قوية مرت فوق عارضة الحارس دوناروما.

أويارزابال واصل تألقه في الجبهة اليمنى للاروخا، واستلم تمريرة من بيدري ليطلق تسديدة قوية تمكن دوناروما من الإمساك بها في الدقيقة 57.

ومن هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 59، بدأت من الحارس دوناروما حتى وصلت في النهاية إلى إيموبيلي داخل المنطقة، ليطلق تسديدة قوية بطريقة رائعة على يسار الحارس، اكتفى سيمون بمشاهدتها وهي تسكن مرماه.

وأهدر أويارزابال فرصة تعديل النتيجة بالدقيقة 65، بعد كرة عرضية من أمام المنطقة ضرب بها الخط الدفاعي لإيطاليا، ليفشل أويارزابال في وضعها بالشباك وتمر من أمام رأسه إلى خارج المرمى.

البديل بيراردي كاد أن يضاعف النتيجة لإيطاليا، بعد مجهود رائع من كييزا الذي مر وتوغل داخل ومرر كرة بطريقة رائعة إلى بيراردي، الذي انفرد بالمرمى وسدد الكرة باتجاه المرمى، ليتمكن سيمون من التصدي لها ببراعة.

ومن هجمة مرتدة سريعة، تمكن موراتا من معادلة النتيجة في الدقيقة 80، بعد لعبة ممتازة بينه وبين أولمو في لعبة "وان - تو"، لينفرد موراتا بالمرمى ويسدد الكرة على يمين دوناروما في الشباك.

في الدقيقة 98 من الشوط الإضافى الأول، كاد اللاروخا أن يسجل هدفًا ثانيًا، بعد حالة من الزحام داخل المنطقة ليتألق دوناروما ويبعدها عن مرماه لترتد أمام المرمى إلى موراتا الذي سدد الكرة بجوار المرمى.

الطوفان الإسباني تواصل على مرمى الأزوري، حيث خرج دوناروما من مرماه ليبعد عرضية ترتد إلى ماركوس يورينتي، الذي سدد الكرة باتجاه المرمى لحظة خروج دوناروما، لكن كيليني نجح في إبعاد التسديدة عن مرماه، ليمنع هدفا محققا.

وسجل بيراردي هدفًا ثانيًا للأزوري بالدقيقة 110، بعد تمريرة طولية ضرب بها الدفاع، وسددها دومينيكو في الشباك لحظة خروج الحارس، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي أنصفت إيطاليا.

وأهدر لوكاتيلي ركلة الأتزوري الأولى، فيما سجل منتخب إيطاليا 4 ركلات عن طريق بيلوتي، بونوتشي، بيرنارديسكي وجورجينيو.

في المقابل، سجل للمنتخب الإسباني مورينو وألكانتارا، بينما أهدر أولمو وموراتا.