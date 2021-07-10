يورو 2020: إنجلترا مهددة بفقدان نجمها أمام إيطاليا

ذكرت تقارير صحفية أن منتخب إنجلترا مهدد بفقدان أحد نجومه أمام نظيره منتخب إيطاليا في نهائي بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وحسب شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فإن فيل فودين نجم الأسود الثلاثة تغيب عن المران الأخير لإنجلترا قبل النهائي.

وأشارت إلى أن فودين تعرض لضربة طفيفة، وغاب عن المران كإجراء احترازي، لكن لم يتأكد موقفه بعد من المشاركة غدًا في المباراة النهائية.

وشارك فودين مع إنجلترا في 3 مباريات بيورو 2020، حيث بدأ أساسيًا ضد كرواتيا واسكتلندا في دور المجموعات.

واستُبعد اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا أمام التشيك، وظل على مقاعد البدلاء أمام ألمانيا وأوكرانيا، قبل أن يشارك في آخر 25 دقيقة ضد الدانمارك.