تغطية مباشرة | نهائي يورو 2020: مباراة إيطاليا وإنجلترا

يلتقي منتخبا إيطاليا وإنجلترا مساء، الأحد، على ملعب "ويمبلي" في لندن في المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

ويسعى المنتخب الإيطالي إلى التتويج بالبطولة الأوروبية للمرة الثانية بعدما غابت عن خزائنه منذ العام 1968؛ فيما يطمح المنتخب الإنجليزي لحصد البطولة للمرة الأولى في مسيرته.

تشكيلة المنتخبين:

منتخب إنجلترا: بيكفورد، ووكر، ماجواير، ستونز، تريبييه رايس، مونت، فيليبس، شاو، سترلينج، كين.

منتخب إيطاليا: دوناروما، دي لورينزو، بونوتشي، كيليني، إيمرسون، باريلا، جورجينيو، فيراتي، كييزا، إيموبيلي، إينسيني.