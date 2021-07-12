يورو 2020: كريستيانو يخطف جائزة هداف البطولة

توّج النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بجائزة هداف بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، بعد تتويج منتخب إيطاليا بالبطولة.

وحقق "الآزوري" الفوز على نظيره الإنجليزي في النهائي بركلات الترجيح بالنتيجة 3-2، بعد نهاية الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وتوج كريستيانو بجائزة هداف البطولة برصيد 5 أهداف، متفوقًا على باتريك شيك مهاجم التشيك، الذي سجل 5 أهداف أيضًا، لكن قائد البرتغال صنع هدفًا، فيما فشل شيك في تقديم تمريرات حاسمة، كما أن رونالدو خاض عدد دقائق أقل خلال البطولة.

وتفوق الدون البرتغالي على باتريك شيك، وفاز بجائزة هداف اليورو، وفقًا لنظام البطولة، الذي ينص على أنه في حال تعادل أكثر من لاعب في عدد الأهداف، فيتم حسم الفائز بالنظر لعدد التمريرات الحاسمة وعدد دقائق المشاركة.

وحل روميلو لوكاكو (بلجيكا) وإيميل فورسبيرغ (السويد) وهاري كين (إنجلترا) وكريم بنزيمة (فرنسا)، في المركز الثالث برصيد 4 أهداف لكل منهم.

يذكر أن كريستيانو رونالدو، سجل 3 أهداف من ركلات جزاء من أصل 5 أهداف في نسخة اليورو 2020.