5 مواهب خطفت الأنظار في "يورو 2020"

شهدت بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" إبراز مواهب 5 نجوم شباب، حيث سيكون لهم مستقبل لافت في كرة القدم خلال السنوات القادمة.

ويدور الحديث حول بيدري جونثاليث وميكيل دامسغارد وجيريمي دوكو وبوكايو ساكا وجيانلويجي دوناروما.

وتضم إسبانيا والدانمارك وبلجيكا وإنجلترا وإيطاليا في منتخباتها، بعض اللاعبين الشباب، الذين ربما يدعمون مشاريعهم المستقبلية؛ وهكذا تألقوا في كأس أمم أوروبا:

بيدري: أفضل شاب ومستقبل إسبانيا

لقد كانت كلمات المدير الفني للمنتخب الإسباني، لويس إنريكي، عن بيدري بعد إقصائه أمام إيطاليا قوية ومدوية "هل لاحظ أحد في اليورو ما فعله صبي يبلغ من العمر 18 عامًا يُدعى بيدري؟ لم يفعل ذلك حتى أندريس إنييستا نفسه".

وبهذه العبارة، سلط إنريكي، الضوء على دور شاب، قام بكل شيء بشكل جيد خلال بطولة أوروبا.

لقد شارك بيدري أساسيا في جميع المباريات الست التي خاضتها إسبانيا، ولعب كل دقيقة بما في ذلك الوقت الإضافي باستثناء واحدة.

وفوق كل شيء، قام بتقديم كرة قدم جيدة دون إخفاقات (حيث بلغت نسبة تمريراته السليمة 91.3%) وركض (76.1 كيلو متر) واستعاد الكرة (25 مرة).

وتم اختياره بإجماع واسع، كأفضل شاب في كأس أوروبا بعد انتهاء البطولة.

ميكيل دامسغارد: إصابة إريكسن فتحت أمامه أبواب التألق

جاء دامسغارد، البالغ من العمر 21 عاما، إلى كأس أمم أوروبا لاكتساب خبرة من أول بطولة دولية كبرى له، إلا أن النوبة القلبية التي تعرض لها كريستيان إريكسن، أجبرت كاسبر هجولماند، على منح الفرصة للاعب وسط سامبدوريا.

وبداية من المباراة الثانية للدانمارك في البطولة، شارك دامسغارد أساسيا ولم يخيب الظن فيه، بل على العكس تماما، قدم نفسه كلاعب مبدع وحاسم لمنتخب بلاده.

وشارك بشكل كبير في وصول المنتخب الدانماركي إلى الدور نصف النهائي، وأحرز هدفين في يورو 2020، الأول في شباك المنتخب الروسي والثاني في شباك إنجلترا، كانا بمثابة تتويج لأدائه الرائع.

جيريمي دوكو: 90 دقيقة وضعته تحت الأنظار

مع اقتراب أفضل جيل من اللاعبين البلجيكيين من نهاية مشوارهم مع منتخب بلادهم، كان ظهور جيريمي دوكو في بطولة أمم أوروبا، بمثابة قبلة حياة للمنتخب بقيادة الإسباني روبرتو مارتينيز.

وترك لاعب رين الفرنسي، الذي يبلغ عمره 19 عاما، بصماته في 164 دقيقة فقط لعبها في البطولة، أمام فنلندا في دور المجموعات، وأمام إيطاليا في ربع النهائي.

وعلى وجه التحديد، أظهر دوكو أن لديه موهبة خاصة وقدرة على المراوغة، حيث نجح في إرهاق دفاع إيطاليا وشكل خطورة على منتخب الأزوري.

وكان سببا في احتساب ركلة جزاء لصالح منتخب الشياطين الحمر، مما جعل فوز منتخب إيطاليا بالمباراة في مهب الريح.

ونجح في القيام بـ8 مراوغات من أصل 13، وفاز في 12 من أصل 22 كرة مشتركة وقدم 17 تمريرة سليمة من أصل 20.

بوكايو ساكا: مفاجأة ساوثجيت

ربما كان بوكايو ساكا هو الموهبة الإنجليزية التي لا تلفت الأنظار كثيرًا قبل بطولة كأس الأمم الأوروبية، مختبئا وراء نجاح ماونت وكين وسترلينغ وجادون سانشو وفودين.

وتوقع قليلون أن أحد الأسماء التي ستبرز في البطولة، هو اللاعب الجوهرة، الذي يبلغ عمره 19 عاما، والذي كان واحدا من أفضل لاعبي آرسنال هذا الموسم.

وكان ساكا بمثابة الجوكر بالنسبة للمدير الفني لآرسنال، مايكل أرتيتا، حيث أشركه في مراكز مختلفة (ظهير وجناح أيمن وجناح أيسر وحتى لاعب وسط).

وبالنسبة لساوثغيت، أصبح ساكا لاعبا مؤثرا، حيث شارك أساسيا في 5 من أصل 7 مباريات متقدمًا على سانشو وماونت وفودين، وأظهر سرعته في صفوف منتخب إنجلترا.

وبفضل الكرة العرضية التي مررها تجاه سترلينغ، والتي اصطدمت بكيير لتسكن شباك الدانمارك، نجح منتخب الشياطين الحمر في القيام بريمونتادا لخطف بطاقة التأهل للنهائي.

ولسوء الحظ، أضاع ساكا، إحدى ركلات الجزاء التي أغرقت بلدا لم يفز بعد ببطولة أوروبية، في حزن كبير.

دوناروما: أفضل لاعب في البطولة

تم اختيار دوناروما، البالغ من العمر 22 عاما، كأفضل لاعب في كأس أمم أوروبا، وبالنسبة لحارس المرمى، فإن هذا الاختيار له معنى وقيمة كبيرة للغاية.

وفي الحقيقة، يستحق حارس المرمى الإيطالي تلك الجائزة، خاصة بعد تصديه لركلتي ترجيح منحت منتخب بلاده اللقب بعد غياب دام 53 عاما.

وكانت ركلات الجزاء التي تصدى لها أمام ألفارو موراتا في الدور قبل النهائي، وجادون سانشو وساكا في النهائي، إلى جانب الأداء المميز خلال المباريات السبع التي خاضها مع منتخب بلاده، أسبابًا كافية لدخول دوناروما إلى قائمة أفضل 5 شباب في اليورو.