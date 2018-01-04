هل يفوز المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب أفريقي؟

سيكشف النقاب مساء اليوم الخميس، عن جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، بالعاصمة الغانية أكرا، والتي يتنافس عليها المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، ثنائي ليفربول الإنجليزي، وبيير أوباميانج، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.



ومنذ 1992 إلى 2016، من الغاني عبيدي بيليه إلى الجزائري رياض محرز، توج 16 لاعبًا بالجائزة الفردية الأكثر قيمة في القارة السمراء، والمقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).



وبالتوازي انطلقت جائزة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لأفضل لاعب في أفريقيا، كما كانت تمنح لأفضل رياضي قبل أن تحدد للاعبين فقط .



وتوج محمد صلاح بجائزة الـ(بي بي سي) كأفضل لاعب في أفريقيا لعام 2017، وفي حال فوزه بجائزة الكاف الليلة سيصبح ثاني عربي وتاسع أفريقي يتمكن من الجمع بين الجائزتين.

ويملك صلاح (25 عاما) أفضلية على زميله لأنه كان العنصر المؤثر في وصول مصر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، قبل الخسارة بصعوبة أمام الكاميرون، كما سجل بانتظام مع ليفربول خلال الموسم الجاري وينافس بقوة على لقب هداف الدوري الإنجليزي.



وخلال 25 عامًا من منح الجائزة من (كاف) و (بي بي سي) اتفق الجانبين على الأفضل في 8 نسخ فقط .



وحصل أسطورة الكرة الغانية،عبيدي بيليه، على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا من (كاف) و(بي بي سي) عام 1992، وتبعه في في ذلك الليبيري جورج ويا، عام 1995، كما حقق النيجري نوانكو كانو الإنجاز نفسه عام 1999.



ومع انطلاق الألفية الثالثة، حقق الكاميروني باتريك مبوما عام 2000 اللقبين، ثم السنغالي الحاجي ضيوف في عام 2002.



وغاب الوفاق بين الطرفين على الأفضل بالقارة السمراء 7 سنوات، قبل أن يوحدهما الإيفواري ديدييه دروجبا في عام 2009، فيما فاز مواطنه يايا توريه بالجائزتين أيضًا في 2013.



وأتم الجزائري رياض محرز، سلسلة الفائزين بالجائزتين في 2016، إذ يعد العربي الأول الذي يجمع بينهما.