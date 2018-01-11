ريال مدريد يفاوض مدربا من الدوري الألماني لخلافة زيدان

يبدو أن رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، قد قرر بالفعل التخلي عن خدمات الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الأول، بعد نهاية الموسم الجاري.



بعد أن عانى ريال مدريد من النتائج السيئة هذا الموسم، خاصة في الدوري الإسباني والذي أصبح الغريم برشلونة قريبا جدا من حسم لقبه.



ووفقا لصحيفة "سبورت" فإن إدارة ريال مدريد تواصلت بالفعل مع يواخيم لوف، المدير الفني الحالي لمنتخب ألمانيا، من أجل عرض عليه إمكانية تدريب الفريق الملكي، رغم أنه من غير المتوقع أن يتم حسم أي أمر إلا بعد كأس العالم في الصيف المقبل في روسيا، علما بأن لوف مرتبط حاليا بعقد مع المانشافت حتى عام 2020.



وقالت الصحيفة إنه في حال فشل ريال مدريد في التعاقد مع لوف، فإن البديل الآخر سيكون الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني الحالي لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي.



من ناحية أخرى أشارت الصحيفة إلى أن فلورنتينو بيريز، قد فقد ثقته تماما في زيدان، خاصة بعد أن رفض الأخير التعاقد مع الحارس كيبا أريزابالاجا من أتلتيك بيلباو هذا الشتاء، حيث يتردد أن زيزو يريد حماية مكان ابنه لوكا في قائمة الملكي.



وأكدت أنه حتى في حال تتويج ريال مدريد، بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم للعام الثالث على التوالي، فإن هذا لن ينقذ زيدان من الإقالة.

وكان المدرب الفرنسي قد أدلى بتصريحات مفاجئة بعد التعادل بهدفين مع نومانسيا الليلة الماضية حيث قال،رغم أن عقده يسري حتى 2020 جدد زيدان نيته التفكير مرة أخرى دائما في نهاية الموسم، وقال "حدث الأمر نفسه العام الماضي، أسير دوما مباراة بمباراة وعاما بعد عام، لا أذهب أبعد من ذلك، أستمتع بما أفعله، يوما بيوم، لكنني لا أنظر لنفسي كمدرب لريال مدريد خلال عامين، رغم أن هناك عقد لكنه لا يعني شيئا".