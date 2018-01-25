هل اقترب رحيل النجم البرتغالي عن ريال مدريد ؟

قالت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الخميس، أن رئيس نادي ريال مدريد،فلورنتينو بيرز، قد وضع شرطا للسماح برحيل النجم كريستيانو رونالدو، نهاية الموسم الحالي.



وكانت تقارير قد قالت مؤخرا، إن النجم البرتغالي غير سعيد في العاصمة الإسبانية بالوقت الراهن، ويفكر في الرحيل عن الميرنغي والعودة لناديه السابق مانشستر يونايتد.



ووفقا لصحيفة "آس" فإن إدارة ريال مدريد ترحب بقرار رونالدو، ولن تضع أي عوائق أمام رحيله، خاصة إذا تلقى النادي عرضا ماديا مناسبا لبيعه، لكن في نفس الوقت فإن إدارة لوس بلانكوس لن تسمح لصاحب الـ32 عاما بالرحيل، إلا بعد أن تضمن أولا التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار جونيور، من باريس سان جيرمان.



وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأمر مشابه لما حدث أيضا الصيف الماضي، حيث كانت تنوي إدارة الريال فتح الباب أمام رحيل رونالدو، بمجرد التعاقد مع الموهبة الفرنسية الشابة كيليان مبابي من موناكو، إلا أن صاحب الـ19 عاما فضل في النهاية الانضمام لباريس سان جيرمان، وهو ما جعل رحيل كريستيانو عن الفريق الأبيض غير ممكن.



وذكرت الصحيفة أن أحد أسباب غضب رونالدو، عدم تحسين عقده مع النادي بعد أن أخلف فلورنتينو بيريز، بتحسين شروط عقد اللاعب وراتبه الشهري، فيما يبدو أن رئيس الملكي قد حدد نيمار كنجم المستقبل على ملعب البرنابيو.

ويُقال إن رئيس ريال مدريد أعطى الضوء الأخضر لخورخي مينديز، وكيل أعمال النجم البرتغالي، لوضع العروض المقدمة من أجل رونالدو على طاولة النادي لدراستها.

ووفقًا لصحيفة ريكورد البرتغالية، فإن قائد منتخب البرتغال أصبح يرغب في الرحيل عن ريال مدريد، لأنه يشعر "بالخيانة"، بعدما أخلف نادي العاصمة وعوده له بتجديد عقده وتحسين راتبه.