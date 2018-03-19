بطولة عمان الدولية لألعاب القوى: فلسطين تحصد فضيتين وبرونزية

حقّق أبطال فلسطين لألعاب القوى ميداليتين فضيتين وبرونزية ضمن منافسات النسخة الثالثة من بطولة نادي عمان الدولية لألعاب القوى والتي نظمها بالتعاون مع الاتحاد الأردني لألعاب القوى على مضمار استاد عمان الدولي بمدينة الحسين للشباب.

وشارك في البطولة أكثر من 190 لاعباً ولاعبةً يمثلون أندية من: فلسطين، والإمارات، والعراق، ولبنان، والكويت، اضافة إلى الدولة المنظمة الأردن".

وحقّق العداء مهند رباح الميدالية البرونزية في نهائي سباق 5 كم بزمن " 15:58:53 في افتتاح البطولة, وتأهل العداء اسحاق أبو تركي إلى نهائي سباق 200 م رجال عن المجموعة الثانية بالمركز الرابع بزمن " 23:82 ث " وفي نهائي السباق ذاته حسن العداء "أبو تركي" زمنه "23:66 ث".

ونجح العداء مهند رباح في حصد الميدالية الفضية بنهائي سباق 10كم رجال بزمن " 33:21 د ".

وفي اليوم الختامي للبطولة تميز أول فريق تتابع على مستوى فلسطين وحصل على الميدالية الفضية في سباق تتابع 4 في 400، ومثل الفريق الفلسطيني "محمد علي وبدر لامي ومحمد براهمة واسحاق ابو تركي" بزمن " 3:36:8 د ".

أما في نهائي سباق 800م رجال، حقق العداء بدر لامي المركز الرابع وحسن زمنه الشخصي بـ 11 ثانية وحقق زمن " 2:1:78 د" , وفي السباق ذاته حصل العداء محمد علي على المركز السابع بزمن " 2:9:40 د", والعداء ضياء بريكي حاز على المركز التاسع بزمن " 2:10:68 د ".

وفي سباق نهائي 1500 م رجال، حصل ضياء بريكي على المركز الرابع بزمن " 4:22 د، وفي نفس السباق حصل محمد برهوش على المركز السابع.

يُذكر أن بعثة فلسطين شاركت في البطولة باسم فريق القدس وتأتي هذه المشاركة ضمن خطة الاتحاد استعدادا للاستحقاقات المقبلة.