ماذا عن مصير بالوتيلي؟

عرب ٤٨ / أ ف ب

كتب نادي نيس الفرنسي على موقعه الرسمي على الانترنت، أن مهاجمه الإيطالي، ماريو بالوتيلي، التحق بتدريبات الفريق اليوم الثلاثاء، بتأخير أكثر من أسبوعين منذ انطلاق التمارين الرسمية للفريق، فيما لم ينفي نجم كرة القدم احتمال انتقاله إلى أولمبيك مرسيليا الفرنسي.

وذكر موقع النادي أن اللاعب المُلقب بـ"سوبر ماريو"، التحق بالتمارين في إيغلون بقيادة المدير الفني الجديد للفريق، باتريك فييرا، بعد انطلاقها منذ 15 يومًا، أي في 2 تموز/يوليو الحالي.

وجاء في بيان النادي: "بعد لقائه الجهاز الفني للفريق، شارك المهاجم الإيطالي في تمارين منفردة، وانتقل بعدها إلى التمرين داخل قاعة".

وكان بالوتيلي يتدرب أثناء توقف الدوري في إشراف مدرب خاص في مدينة بريشيا الإيطالية.

ودخل اللاعب الإيطالي في مفاوضات مع نادي أولمبيك مرسيليا المتوسطي منذ شهر بعدما طلب نيس مبلغ 10 ملايين يورو لقاء تحرير لاعبه قبل عام من انتهاء عقده.

فيم أشارت بعض المصادر المقربة من نيس أن هذا البند لا يمكن تنفيذه إلا في حال انتقال بالوتيلي إلى خارج حدود فرنسا. وبخلاف ذلك يطالب ناديه الحالي بمبلغ أكبر بكثير من أجل تحريره.

وكان بالوتيلي قد زار في 8 تموز/ يوليو الحالي، مركز تدريب فريق مرسيليا من دون وكيل أعماله، مينو رايولا.

والتحق بالوتيلي في أيار/مايو الماضي، بتشكيلة المنتخب الإيطالي، بقرار من المدير الفني الجديد، روبرتو مانشيني، بعد أن غاب عن تشكيلة إيطاليا منذ مونديال البرازيل عام 2014.

ومنذ انتقاله إلى صفوف نيس في صيف 2016، سجل "سوبر ماريو" 43 هدفا في مختلف المسابقات في وقت عانى فيه الأمرين قبل ذلك في موسمين صعبين مع ليفربول الإنكليزي وميلان الإيطالي.