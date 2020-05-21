  2. رياضة

تشيلسي يمدد عقدي جيرو وكاباييرو لموسم إضافي

تاريخ النشر: 21/05/2020 - 09:15

تشيلسي يمدد عقدي جيرو وكاباييرو لموسم إضافي
جيرو يصل إلى النادي للتوقيع على تجديد عقده (أ ب)
عرب ٤٨

أعلن نادي تشيلسي، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أنه جدد عقدي المهاجم أوليفييه جيرو والحارس ويلي كاباييرو حتى نهاية موسم 2020-2021.

وانضم جيرو إلى تشيلسي قادما من غريمه أرسنال في كانون الثاني/ يناير 2018، وأحرز المهاجم البالغ عمره 33 عاما ثلاثة أهداف في 13 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم.

وقال مدرب تشيلسي، فرانك لامبارد، في بيان النادي "منذ عودتي إلى تشيلسي كان أوليفييه رائعا كلاعب محترف وإنسان بشكل عام".

وأضاف "يملك إمكانات كبيرة لمساعدة الفريق داخل وخارج الملعب وليس بموهبته فقط لكن المثل الذي يضربه كل يوم والخبرة التي يقدمها لتشكيلتنا الشابة. أنا سعيد للغالية باستمراره في الموسم المقبل".

وشارك كاباييرو، المنضم من مانشستر سيتي في 2017، في تسع مباريات هذا الموسم. وذكر لامبارد أنه "أثق في ويلي وهو يتدرب بشكل رائع ومحترف مذهل. دخل إلى التشكيلة الأساسية في وقت مبكر من العام الحالي وأظهر أن إمكاناته وخبرته لا يقدران بثمن داخل الفريق".

وتوقف الدوري الإنجليزي منذ منتصف آذار/ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، لكن الأندية عادت للتدريبات كجزء من "مشروع استئناف الموسم" والذي يبدو أنه سيحدث في حزيران/ يونيو المقبل.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية يوم أمس، الأربعاء، إلى أن نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي غاب عن التدريب بسبب مشكلة صحية.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#أوليفييه جيرو
#ويلي كاباييرو
#الدوري الإنجليزي الممتاز
#تشيلسي
#كرة القدم

حوارات

حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل
حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل

2020-05-16

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

يوفنتوس يرفض عرضا جديدا من برشلونة
يوفنتوس يرفض عرضا جديدا من برشلونة

2020-05-20

بايرن ميونخ يمدد عقد حارسه نوير
بايرن ميونخ يمدد عقد حارسه نوير

2020-05-20

ريال مدريد سيستغني عن زيدان في حالة واحدة!
ريال مدريد سيستغني عن زيدان في حالة واحدة!

2020-05-20

الأكثر قراءة

عباس: أصبحنا في حل من كل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وأميركا

عباس: أصبحنا في حل من كل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وأميركا

2020-05-20
تشكيك إسرائيلي بجدية أقوال عباس حول وقف التنسيق الأمني

تشكيك إسرائيلي بجدية أقوال عباس حول وقف التنسيق الأمني

2020-05-20
بايدن:

بايدن: "على إسرائيل أن تكف عن تهديدها بتنفيذ مخطط الضم"

2020-05-20
الباقورة: الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على مواطن أردني

الباقورة: الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على مواطن أردني

2020-05-20
الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا ترتفع لـ279 وتسهيلات إضافية الأسبوع المقبل

الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا ترتفع لـ279 وتسهيلات إضافية الأسبوع المقبل

2020-05-20