ريال مدريد يطيح بحامل اللقب مانشستر سيتي من دوري الأبطال

أطاح ريال مدريد بحامل اللقب مانشستر سيتي من دوري الأبطال بعد فوزه بركلات الترجيح 4 - 3 في إياب الدور ربع النهائي.

أطاح فريق ريال مدريد الإسباني بحامل اللقب مانشستر سيتي الإنجليزي من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، بفوزه 4 - 3 بركلات الترجيح، الليلة الماضية، على ملعب "الاتحاد" في إياب ربع نهائي المسابقة.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله، ليلجأ الفريقان للعب وقت إضافي على شوطين، لكن دون جديد، ليحتكما إلى ركلات الترجيح، والتي حسمها "الميرينغي" لصالحه، علما بأن مباراة الذهاب بمدريد انتهت بالتعادل أيضا لكن بنتيجة 3-3.

الفريق الإسباني كان البادئ بالتسجيل عبر لاعبه البرازيلي رودريغو في الدقيقة 12 من عمر المباراة، قبل أن يدرك البلجيكي كيفن دي بروين نتيجة التعادل في الدقيقة 76.

وتألق الأوكراني أندري لونين، حارس ريال مدريد، الذي نجح في قيادة فريق لنصف النهائي بتصديه للعديد من الفرص الخطيرة خلال أحداث اللقاء ثم إنقاذه لركلتي ترجيح أمام البرتغالي برناردو سيلفا والصربي ماتيو كوفاسيتش.

وسيلتقي ريال مدريد مع نظيره بايرن ميونيخ، في الدور نصف النهائي من البطولة، بعد إقصائه للفريق الإنجليزي الآخر آرسنال، حيث تقام مباراة الذهاب بميونيخ في 30 نيسان/ أبريل الجاري، والإياب بمدريد في 7 أيار/ مايو المقبل.