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كمتنفسٍ في ظل الحصار: مربّو كلاب ينظمون عرضا بغزة

تاريخ النشر: 10/02/2018 - 10:26

كمتنفسٍ في ظل الحصار: مربّو كلاب ينظمون عرضا بغزة
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨/ باسل مغربي
تحرير : محمود مجادلة

 

نظّم عدد من هواة تربية الكلاب في قطاع غزة، أمس الجمعة، عرضا لأنواع مختلفة ونادرة من الكلاب على شاطئ بحر مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وضم المعرض، الذي أُقيم على شاطئ بحر خانيونس واستمر ليوم واحد فقط، سلالات كلاب مختلفة، منها الهاسكي، والجيرمن شيبرد، والبيتبول، والروت وايلر، والكين كورسو، وتبتيان ماستيف.

وشمل العرض فقرات استعرض فيها المربون مهارت كلابهم، بجعلها تقوم بحركات بهلوانية، بالإضافة لحركات تظهر مهاراتها وذكاءها ومميزات كل واحد منها.

وقال أحمد أبو العنين، أحد المشرفين على العرض لـ"الأناضول": "نحن هواة مربي الكلاب في قطاع غزة تعارفنا على مواقع التواصل الاجتماعي، ونظمنا هذا العرض الذي شهد إقبالا كبيرا من الناس".
 

وأشار إلى أن الهدف من العرض هو "تبادل الثقافة والمعلومات في تربية الكلاب، كذلك تبادل الخبرات التجارية"، موضحا:"نمتلك كلاب باهظة الثمن ونادرة بأنواع مختلفة، تم استيرادها من خارج القطاع، ومنها ما كان متواجد في القطاع وعملنا على تكاثر بعضها".

وأوضح أن متوسط سعر الكلب الواحد يصل لـ "4 آلاف دولار أمريكي وما يزيد".

وبيّن القائمون على العرض، أن ثقافة "تربية الكلاب والاهتمام بها"، بدأت بالظهور بين أوساط الشباب في قطاع غزة، منذ عدة أعوام في ظل غياب أي من وسائل الترفيه، التي تشغل وقت فراغهم، بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ عام 2007.


 

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#كلاب في غزة
#هواة تربية الكلاب
#غزة
#خانيونس

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