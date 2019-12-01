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البابا فرنسيس: النزعة الاستهلاكية "فيروس يهاجم الإيمان"

تاريخ النشر: 01/12/2019 - 17:30

البابا فرنسيس: النزعة الاستهلاكية "فيروس يهاجم الإيمان"
(أ ب)
عرب ٤٨

دعا البابا فرنسيس، اليوم الأحد، النّاس إلى مقاومة ما سمّاه "النّزعة الاستهلاكيّة المفرطة"، بُعَيد تخفيضات "الجمعة السّوداء" وعشيّة حسومات يوم "الإثنين الإلكتروني" ("سايبر مونداي")، اللّذان يفتتحان موسم التسوّق ما قبل أعياد الميلاد.

ووصف بابا الفاتيكان في عظته اليوم هذه النّزعة الاستهلاكيّة بـ"الفيروس الذي يهاجم الإيمان ويسيء للمحتاجين"، مضيفًا أنّه "عندما تعيش من أجل الأشياء، لا تكون الأشياء كافية قط، ويتنامى الجشع، ويصبح الآخرون عقبات في هذا السباق".

وتحدث فرنسيس في الفترة ما بين أضخم يومين للتسوق في العام في الدول الغنية مثل الولايات المتحدة، وهما يوم الجمعة السوداء ويوم الاثنين الإلكتروني. وبلغت المبيعات الإلكترونية في الولايات المتحدة 7.4 مليار دولار يوم الجمعة بارتفاع نحو 20 بالمئة عن العام الماضي.

وندّد البابا بأنه في العديد من المناطق بالعالم "تسود اليوم النزعة الاستهلاكية"، قائلًا إنّ "النزعة الاستهلاكية فيروس يقوض الإيمان" لأنه يجعل الناس تنسى "الأخ الذي يطرق بابك". وحث الناس على "مقاومة أضواء النزعة الاستهلاكية التي تعمي الأبصار والتي ستسطع في كل مكان هذا الشهر".

وبلغ حجم المبيعات في هذا اليوم نحو 7.4 مليار دولار، وفقا لإحصاءات صدرت أمس السبت، عن شركة "أدوبي أناليتيكس". وقالت الشركة إن هذا الرقم يجعل "الجمعة السوداء" هذا العام، في المرتبة الثانية من حيث حجم المبيعات عبر الإنترنت، أي أقل بقليل من الـ7.9 مليار دولار التي أنفقها المستهلكون خلال يوم "الإثنين الرقمي" (سايبر مونداي) العام الماضي، وهو اليوم الذي يلي يوم "الجمعة السوداء".


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