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ابتكار لقاح مضاد للإدمان على المخدرات

تاريخ النشر: 31/12/2017 - 13:01

ابتكار لقاح مضاد للإدمان على المخدرات
صورة توضيحية
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : رامي حيدر

ابتكر علماء أميركيون لقاحًا قالوا إنه مضاد للإدمان على المخدرات، وجاء في البحث الذي نشر في مجلة علمية أنه تمت تجربة اللقاح على الحيوانات وكانت نتائجه إيجابية، ومن المتوقع أن يجرب في المرحلة المقبلة على البشر.

ونشر علماء مركز والتر ريد الوطني للطب العسكري في الولايات المتحدة مقالا عن نتائج بحثهم في مجلة "Journal of Medicinal Chemistry". وجاء فيه أن هذا اللقاح يحرر الأجسام المضادة التي تمنع مرور جزيئات الأفيون عبر الحاجز الدماغي. وهذا يعني أن المدمنين لن يشعروا بأي مفعول للمخدر.

ويشير الباحثون إلى أن المستحضر الجديد لا يمنع وصول الهيرويين فقط إلى الدماغ، بل وغيره من المواد المخدرة، ويتطلب التوصل إلى صيغة نهائية لهذا اللقاح عدة سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن الإحصائيات الأميركية الرسمية تفيد بأن المخدرات أودت، عام 2016، بحياة 63600 مدمن، وهذا أكثر من سنة 2015 بنسبة 21%، وأعلن دونالد ترامب، في آب/ أغسطس الماضي، أن عدد مدمني المخدرات بلغ مستوى قياسيا.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#إدمان مخدرات
#لقاح
#أفيون
#هيروين

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