الصحة الأميركية تصادق على 46 عقار جديد لمعالجة الأمراض النادرة

كشفت تقارير صحية في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، أن الجهات التنظيمية الأميركية وافقت على 46 دواء جديدا في العام الماضي في أكبر عدد خلال 21 عاما، وهو أيضا أكبر من ضعفي العدد المسجل في 2016.

وارتفع أيضا عدد الأدوية الجديدة في الاتحاد الأوروبي، وصادق الاتحاد على 92 دواء جديدا مقارنة مع 81 دواء في العام السابق

ووضعت الصين خططا لتسريع إجراءات منح تراخيص أدوية جديدة فيما تعرف حاليا بثاني أكبر سوق في العالم بعد الولايات المتحدة

ومع ذلك شهدت أكبر شركات الأدوية في العالم تراجعا في الإنفاق على الأبحاث والتطوير، وهو ما يعكس ضغوطا أكبر في مجال المنافسة ونمو حصة منتجات جديدة في الأسواق تنتجها شركات أصغر متخصصة في التكنولوجيا الحيوية

وقالت شركة "ديلويت" للاستشارات الشهر الماضي، إن العوائد المتوقعة لدى 12 من أكبر شركات الأدوية العالمية، سجلت أقل مستوى في ثمانية أعوام عند %3.2

وكثير من الأدوية التي حصلت على الضوء الأخضر في 2017 مخصصة لعلاج أمراض نادرة وأنواع من السرطان.