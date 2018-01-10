اليابان: ظهور حالة يشتبه في إصابتها بإنفلونزا الطيور

أكدت وزارة الزراعة والغابات والمصائد اليابانية صباح اليوم الأربعاء، ظهور حالة يشتبه أنها لإصابة بإنفلونزا الطيور في "كاجاوا" غرب اليابان.

وأضافت الوزارة أن الحكومة ستعقد اجتماعًا لبحث الأمر يعقبه تقديم إفادة صحفية.

يذكر أن الحكومة قامت في حوالي 80 ألف دجاجة في مزرعة للدواجن بوسط اليابان في العام الماضي، بعد أن تفشى مرض انفلونزا الطيور.

ودفع حينها تفشي الفيروس الحكومة المحلية إلى تقييد نقل الدواجن والبيض داخل دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات من المزرعة.