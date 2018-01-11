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نجاح أول عملية زراعة قلب صناعي لطفل كويتي

تاريخ النشر: 11/01/2018 - 11:05

نجاح أول عملية زراعة قلب صناعي لطفل كويتي
(أ.ف.ب)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير : نايف صباح

قال وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، أمس الأربعاء، إن فريق ضم نخبة من الأطباء نجحوا في أول عملية لزراعة قلب صناعي في الشرق الأوسط، وذلك لطفل كويتي يبلغ من العمر (14 عاما).

وأعلن "الصباح" في بيان صحفي، إن "العملية أجريت بمشاركة فريق طبي ألماني متخصص ونخبة من الأطباء الكويتيين، في مركز "الدبوس" لأمراض القلب، التابع لمستشفى العدان، جنوبي البلاد".

وأضاف أن "العملية استغرقت نحو 7 ساعات" مؤكدا أنها تعتبر "دقيقة جدا" قياسا إلى عمر المريض وحجم المضخة المزروعة.

وأوضح أن "العملية هي رقم 61 من نوعها على مستوى العالم، والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط".

وذكر أن هذا "الإنجاز" يعطي الوزارة الدافع للسعي نحو إنشاء مراكز متخصصة تعنى بعلاج جميع أمراض القلب، وإنشاء برنامج متكامل لزراعة القلب، بغية التخفيف عن برنامج العلاج في الخارج.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الكويت
#زراعة قلب
#مستشفى العدان
#مركز الدبوس

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