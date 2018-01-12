الربو يكلّف الاقتصاد الأميركي 82 مليار دولار سنويًا

كشفت دراسة أميركية حديثة، أن علاج أمراض الربو يكلف الاقتصاد الأميركي حوالي 82 مليار دولار سنويًا، كنفقات طبية للمصابين بالمرض من الصغار والكبار.

الدراسة أجراها خبراء بالمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، ونشروا نتائجها اليوم الجمعة، في دورية "Annals of the American Thoracic Society" العلمية.

ولحساب تكاليف علاج أمراض الربو السنوية في الولايات المتحدة، أجرى الباحثون استطلاعات موسعة للرأي، استمرت من 2008 إلى 2013.

وشارك فى الاستطلاع الذي استمر لمدة 6 سنوات، 213 ألفا و994 شخصًا، من بينهم 10 آلاف و237 شخصًا يتناولون علاجات للربو.

وكشفت الدراسة أن حوالي 15.4 مليون شخص في الولايات المتحدة يتناولون علاجات لأمراض الربو كل عام.

وبلغت التكلفة السنوية الإجمالية للربو في الولايات المتحدة الأميركية، بما في ذلك الرعاية الطبية والتغيب عن المدرسة والعمل بالإضافة إلى الوفيات الناجمة عن المرض 81.9 مليار دولار سنويًا.

وقال الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها تسلط الضوء على الحاجة الماسة إلى دعم وتعزيز استراتيجيات مكافحة وعلاج أمراض الربو.

والربو هو مرض تنفسي مزمن، ينتج عن وجود التهاب وتشنج في المسالك الهوائية، مما يؤدي إلى انسدادها، وهو يصيب الذكور والإناث في جميع مراحل العمر، ويتمثل في سرعة التنفس و"كرشة النفس" والكحة وكتمة الصدر.

ويرتبط الربو بشكل كبير بأمراض الحساسية، ويصيب الأشخاص وخاصة الأطفال، الذين لديهم عوامل وراثية لبعض المواد المثيرة للحساسية، كالغبار والقطط والفئران والصراصير.