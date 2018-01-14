قلق بسبب انتشار الإنفلونزا الموسمية في أميركا

أعلن مسؤولون حكوميون في قطاع الصحة في أميركا، أن الإنفلونزا الموسمية منتشرة حاليا على نطاق واسع في الولايات المتحدة، لكن تفشيها هذا العام قد بلغ ذروته.

وقال مدير قسم الإنفلونزا بمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها للصحفيين الدكتور دان جيرنيجان، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، إن ”الإنفلونزا في كل مكان بالولايات المتحدة حاليا“.

وأضاف أن "الموسم بدأ مبكرا وربما بلغ ذروته حاليا" لكنه حذر من أنه لا يزال هناك 11 إلى 13 أسبوعا من موسم الإنفلونزا.

وأكثر سلالات الإنفلونزا عدوى في الوقت الحالي هي "H3N2" وهو فيروس من الإنفلونزا يسفر عن زيادة في حالات الإصابة التي تتطلب دخول المستشفى، وكذلك الوفيات خاصة بين الأطفال والكبار فوق 65 عاما.

وتوفي سبعة أطفال جراء الإصابة بالإنفلونزا الأسبوع الماضي، لترتفع بذلك حالات وفيات الأطفال التي تلقت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بلاغات بشأنها هذا الموسم إلى 20 حالة.

ويتوقع مسؤولون أميركيون أن يمثل موسم 2017-2018 تحديا للإنفلونزا، الذي بدأ لتوه في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، بصورة خاصة.