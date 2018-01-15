عائلات فرنسية تقاضي متاجر بسبب تلوث حليب الأطفال "بالسالمونيلا"

تقاضي الأسر الفرنسية المتضررة من سحب حليب أطفال الذي تنتجه شركة "لاكتاليس" لمنتجات الألبان بسبب تلوثه بالسالمونيلا إلى اتخاذ إجراء قانوني ضد سلسلة متاجر وفقا لما ذكره رئيس جمعية العائلات المتضررة.

وقال كينتين جيليمان للصحفيين ”تأكدت أن عددا من الأسر سيقدم شكاوى في الأيام المقبلة ضد سلاسل متاجر“.

وتتخذ الأسر بالفعل إجراءات قانونية ضد لاكتاليس التي سحبت كميات كبيرة من منتجها من حليب الأطفال لكن ظلت كميات منه تجد طريقها إلى أرفف المتاجر.

وكانت مجموعة "لاكتاليس" الفرنسية لمنتجات الألبان، تعهدت أمس الأحد بتعويض ضحايا التلوث "بالسالمونيلا" لكنها قالت إنها ستواصل تحقيقا قضائيا لتحديد المسؤول.

وسحبت "لاكتاليس" يوم الجمعة المنتجات لتشمل كل منتجات حليب الرضع التي أنتجت من ذات المصنع بغض النظر عن تاريخ التصنيع في محاولة لاحتواء المشكلة التي تسببت في مخاوف صحية وخاطرت بالإضرار بسمعة فرنسا في مجال المنتجات الزراعية في الأسواق العالمية.

وأبلغ الرئيس التنفيذي إيمانويل بيسنييه، لصحيفة "جورنال دي ديمانش" الأسبوعية أمس الأحد أن شركته، إحدى أكبر شركات منتجات الألبان في العالم، "ستدفع تعويضات لكل أسرة تضررت".

ويمكن للعدوى بالسالمونيلا أن تكون خطرة على الحياة، ورفعت أسر أكثر من 30 طفلا أصابهم المرض في فرنسا بسبب حليب الأطفال الملوث سلسلة من الدعاوى القضائية.