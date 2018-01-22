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باحثون: الرضاعة الطبيعية تحد من الإصابة بمرض السكري

تاريخ النشر: 22/01/2018 - 10:23

باحثون: الرضاعة الطبيعية تحد من الإصابة بمرض السكري
(توضيحية)
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير : نايف صباح

حثت دراسة حديثة، أجراها باحثون أميركيون، الأمهات على مواصلة رضاعة أطفالهن طوال فترة الرضاعة الطبيعية للحد من خطر الإصابة بمرض السكري أطول فترة ممكنة.

وأوصى أطباء الأطفال بألا ترضع الأمهات أولادهن إلا بشكل طبيعي حتى يصبح عمرهم ستة أشهر على الأقل لأن ذلك يحد من خطر إصابة الرضع بأي عدوى في الأذن والجهاز التنفسي والموت المفاجئ للرضع والحساسية والبدانة والسكري.

وينصح الأطباء الأمهات بمواصلة الرضاعة الطبيعية لمدة عام على الأقل وهي عادة ربطتها دراسات سابقة بالحد من خطر الإصابة بالاكتئاب والبدانة وأنواع معينة من السرطان.

ومن أجل هذه الدراسة فحص الباحثون بيانات 1238 أما لم يكن مصابات بالسكري في البداية، وخلال الخمسة والعشرين سنة التالية أصيبت 182 امرأة بالسكري.

وقل احتمال الإصابة بالسكري بنسبة 48% لدى الأمهات اللائي أرضعن أولادهن بشكل طبيعي لمدة ستة أشهر على الأقل بالمقارنة بالأمهات اللائي لم يرضعن أولادهن بشكل طبيعي مطلقا.

وقالت اريكا جوندرسون من قسم الأبحاث بشركة كايزر بيرماننت في أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأميركية "قد تكون هناك فوائد صحية للنساء من الرضاعة الطبيعية أكبر مما كان معروفا من قبل".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الرضاعة الطبيعية
#مرض السكري

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