باحثون يطورون اختبار يكشف مرض السرطان في وقت مبكر

قال باحثون أميركيون، إنهم قاموا بتطوير اختبارا لفحص الدم لثمانية أمراض شائعة من السرطان، يساعد على تحديد مكان المرض في جسم الإنسان .

ويبحث هذا الاختبار، الذي يطلق عليه "CancerSEEK" عن طفرات في 16 جينا، وذلك لتقييم مستويات 8 بروتينات يطلقها عادة مرضى السرطان.

وقال الباحثون إن قدرة الاختبار على كشف السرطانات، كانت ناجحة بنسبة 70%، كما تراوحت النسبة بين 98% لسرطان المبيض، و33% لسرطان الثدي.

وأوضح أستاذ علم الأورام والأمراض، نيكولاس بابادوبولس، أن "استخدام مجموعة من المؤشرات الحيوية المختارة للكشف المبكر، لديه القدرة على تغيير طريقة فحص السرطان، وهو يقوم على الأساس المنطقي نفسه لاستخدام مجموعة من الأدوية لعلاج هذا المرض".

وقال الأستاذ المشارك في علم الأورام والإحصاء الحيوي، كريستيان توماسيتي، إن الاختبار فريد من نوعه، لأنه يراقب طفرات الحمض النووي ومستويات البروتينات المتحولة.

وشارك في الدراسة، التي نُشرت نتائجها في مجلة العلوم، 1005 مرضى يعانون من سرطان المبيض والكبد والمعدة والبنكرياس والمريء، وكذلك الرئة أو الثدي.

وقال البروفيسور بيرت فوغلستين، إن هذا الاختبار قد يكون خطوة كبيرة نحو الكشف المبكر عن السرطان، وإنقاذ الكثير من الأرواح في نهاية المطاف.

وتشمل الأبحاث المستقبلية للفريق، تحديد نوع الخلايا الأكولة التي تساعد في الانتشار المبكر للسرطان وكيف تحدث العملية، وهو ما قد يؤدي لتطوير علاجات جديدة.

ووفقا للوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، فإن سرطان الثدي هو أكثر أنواع الأورام شيوعا بين النساء في جميع أنحاء العالم ، ومنطقة الشرق الأوسط خاصة.