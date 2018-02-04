لقاح لعلاج أورام سرطانية نهائيًا: "اكتشاف القرن"

أعلنت جامعة ستانفورد الأميركية أن فريقًا من الباحثين لديها ابتكر لقاحًا جديدًا يستطيع القضاء على الأورام السرطانية نهائيًا، وان هذا الاكتشاف من الممكن أن ينال لقب أفضل اكتشاف في القرن الواحد والعشرين.

وبحسب أريق الباحثين، أجيز اللقاح الجديد لعلاج نوعين من السرطان حاليًا، ومن المتوقع أن يستعمل لأنواع أخرى قريبًا، مؤكدين على أنه يدمر الأورام الخبيثة ويزيل آثارها بالكامل.

وبحسب البحث، يمكن تدمير الورم السرطاني من خلال حقن كميات ضئيلة جدًا من اثنين من العوامل المحفزة للمناعة داخل الورم، وأن التجارب نجحت بشكل كبير، وتمكنت من إزالة الأورام السرطانية من أجساد الحيوانات التي أجريت عليها التجارب.

وأكد القائمون على التجربة أن تطبيقها على الجسم البشري يمكن أن يصبح وسيلة سريعة ورخيصة لعلاج السرطان دون أن ينجم عنها في الأغلب آثار جانبية سيئة.

وقد أجيز استخدام هذا اللقاح لعلاج اللوكيميا والليمفوما، إذ يقوم المختصون باستخلاص خلايا "تي" المناعية من المريض وهندستها جينيًا لحقنها مجددًا.

ويعتبر العلاج المناعي أحد أنواع العلاجات التي تهدف إلى تحفيز جهاز المناعة إما في كل أجزاء الجسم، أو في مناطق يقل فيها نشاط الخلايا المناعية.