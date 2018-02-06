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التحول إلى السجائر الإلكترونية قد يشكل حلا للمدخنين

تاريخ النشر: 06/02/2018 - 15:13

التحول إلى السجائر الإلكترونية قد يشكل حلا للمدخنين
صورة توضيحية (أ.ب)
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير : رامي حيدر

قدمت إدارة الصحة العامة في إنجلترا تقريرًا، صرّح فيه خبراء بريطانيون في مجال الصحة العامة أنّه من الأفضل تشجيع المدخنين في المملكة البريطانية على التحول لاستخدام السجائر الإلكترونية عوضا عن السجائر العادية.

واعتبر التقرير أن التقديرات تشير إلى مساهمة التحول إلى السجائر الإلكترونية في إقلاع نحو 20 ألف من المدخنين البريطانيين عن سجائر التبغ العادية سنويا.

وقد أضاف التقرير أن هناك "قدرًا كبير من سوء الفهم العام" بما يتعلق بالنيكوتين ومدى أضراره، إذ أن هناك نسبة ضئيلة من المواطنين الذين يعرفون كميّة الأخطار التي يسببها هذا المركب العضوي.

وقال أستاذ ومدير قسم تحسين الصحة بإدارة الصحة العامة في إنجلترا، جون نيوتون، إن "مراجعتنا الجديدة تعزز نتيجة مفادها أن السجائر الإلكترونية لا تشكل سوى قدر بسيط من مخاطر التدخين، إذ تقل أضرارها عنه بنسبة 95 في المئة ولها مخاطر ضئيلة على المارة".

وجاء هذا التقرير بعد بحث للأكاديميات الأميركية للعلوم والهندسة والطب بشأن السجائر الإلكترونية. وبعد تلخيص بيانات من مئات الدراسات العلمية، قال ذلك البحث أيضا إن السجائر الإلكترونية أقل ضررا على الأرجح من السجائر التقليدية.

وطالبت إدارة الصحة العامة في إنجلترا المدخنين والسلطات الصحية بالتصرف وفقا للأدلة الواردة في هذه التقارير الحديثة.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#تدخين
#سجائر إلكترونية

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