  2. صحة
  3. صحة

بسبب إنفلونزا الطيور: إيران تعدم 25 مليون دجاجة

تاريخ النشر: 12/02/2018 - 18:43

بسبب إنفلونزا الطيور: إيران تعدم 25 مليون دجاجة
توضيحية (أ. ب)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

أعدمت إيران 25 مليون دجاجة، اليوم الإثنين، بحسب وكالة أنباء "العمال" الإيرانية.

وقال رئيس جمعية الدجاج والبيض في العاصمة طهران، ناصر نبيبور، إن 40% من دواجن البلاد تم إعدامها، بسبب مخاوف من إصابتها بإنفلونزا الطيور.

وأشار نبيبور، إلى أن ذبح هذا العدد الهائل من الدواجن أدى إلى انخفاض كبير في إنتاج البيض، وبالتالي ارتفاع صارخ في أسعاره، موضحا أن إيران، تستورد 50 شاحنة بيض من تركيا أسبوعيًا، لتلبية الاحتياجات المحلية.

يُذكر أن فيروس إنفلونزا الطيور، ظهر للمرة الأولى عام 2004، وانتشر حينها في كل من: الصين وأندونيسيا وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ واليابان ولاوس وتايلاند وفيتنام.

وتسبب الإنفلونزا الموسمية، وفق منظمة الصحة العالمية، من 3 إلى 5 ملايين حالة إصابة خطيرة حول العالم سنويًا، وأكثر من نصف مليون حالة وفاة، علاوة على الآثار الاقتصادية الضخمة المترتبة عليها.

وأوضحت المنظمة أن الفيروس يمكن نقله إلى مخازن الدواجن من خلال الطيور المهاجرة.

 

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#إيران
#إنفلونزا الطيور
#الدواجن
#تركيا
#البيض

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

دراسة: للسجائر الإلكترونية أضرار حتى لو كانت دون نيكوتين
دراسة: للسجائر الإلكترونية أضرار حتى لو كانت دون نيكوتين

2018-02-12

مسؤول بالأمم المتحدة: يجب تكثيف الوقاية من الأوبئة بالعالم
مسؤول بالأمم المتحدة: يجب تكثيف الوقاية من الأوبئة بالعالم

2018-02-11

برنامج الأغذية العالمي: الجوع يهدّد الملايين في أفريقيا
برنامج الأغذية العالمي: الجوع يهدّد الملايين في أفريقيا

2018-02-10

الأكثر قراءة

إصابة جنديين للاحتلال في جنين وانتزاع سلاح أحدهما

إصابة جنديين للاحتلال في جنين وانتزاع سلاح أحدهما

2018-02-12
حالة الطقس: الأمطار تعود للهطول

حالة الطقس: الأمطار تعود للهطول

2018-02-12
عكا: مصرع فايزة عزايزة بحادث دهس في عمان

عكا: مصرع فايزة عزايزة بحادث دهس في عمان

2018-02-12
إبعاد النائبة زعبي عن جلسة بالكنيست بسبب مهاجمتها الجيش

إبعاد النائبة زعبي عن جلسة بالكنيست بسبب مهاجمتها الجيش

2018-02-12
اعتقال شاب من أم الفحم وآخر تركي بادعاء دعم حماس

اعتقال شاب من أم الفحم وآخر تركي بادعاء دعم حماس

2018-02-12