بسبب إنفلونزا الطيور: إيران تعدم 25 مليون دجاجة

أعدمت إيران 25 مليون دجاجة، اليوم الإثنين، بحسب وكالة أنباء "العمال" الإيرانية.

وقال رئيس جمعية الدجاج والبيض في العاصمة طهران، ناصر نبيبور، إن 40% من دواجن البلاد تم إعدامها، بسبب مخاوف من إصابتها بإنفلونزا الطيور.

وأشار نبيبور، إلى أن ذبح هذا العدد الهائل من الدواجن أدى إلى انخفاض كبير في إنتاج البيض، وبالتالي ارتفاع صارخ في أسعاره، موضحا أن إيران، تستورد 50 شاحنة بيض من تركيا أسبوعيًا، لتلبية الاحتياجات المحلية.

يُذكر أن فيروس إنفلونزا الطيور، ظهر للمرة الأولى عام 2004، وانتشر حينها في كل من: الصين وأندونيسيا وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ واليابان ولاوس وتايلاند وفيتنام.

وتسبب الإنفلونزا الموسمية، وفق منظمة الصحة العالمية، من 3 إلى 5 ملايين حالة إصابة خطيرة حول العالم سنويًا، وأكثر من نصف مليون حالة وفاة، علاوة على الآثار الاقتصادية الضخمة المترتبة عليها.

وأوضحت المنظمة أن الفيروس يمكن نقله إلى مخازن الدواجن من خلال الطيور المهاجرة.