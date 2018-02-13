أغرب 6 أسباب لأمراض القلب

نشر مجموعة من الخبراء الأميركيين بحثًا معمقًا عن أمراض القلب وأسبابها، ورصدوا خلال الدراسة التي نشرت في موقعي "ومنزهيلث" و"ريدرز دايجست"، ستة من أغرب المسببات، بعديًا عن المسببات المعروفة كالدخان والأكل الدسم وقلة الحركة.

وبحسب الدراسة التي أعدها خبراء من جمعية أمراض القلب، تعتبر هذه الأمور الستة من أغرب مسببات أمراض القلب، وهي:

عقاقير التنحيف

أكدت د. أمبر خانا من مستشفى جامعة كلورادو في حوار مع موقع "ريدرز دايجست " أن تلك العقاقير لا تساعد على إنقاص الوزن كما يعتقد البعض ولكنها مضرة وربما تؤدي للوفاة. فهي تحتوي على تأثير محفز للجسم يرفع معدلات ضغط الدم ويزيد من نبضات القلب إذا تم تناولها لفترات زمنية طويلة.

الذكريات المؤلمة

أكدت دراسة نشرت بدورية "سيركوليشن" أن الذكريات المؤلمة ترفع من معدلات الإصابة بأمراض القلب مثل الجلطات أو السكتة القلبية. ووجد أن السيدات اللاتي تعرضن لما يقل عن ثلاثة أحداث مؤلمة في طفولتهن مثل التحرش أو التعرض لحوادث مؤلمة أو كن ضحايا أعمال عنف زادت لديهن احتمالات الإصابة بأمراض القلب في سن متقدمة.

الوحدة

العزلة وعدم الاندماج مع الآخرين يزيدان من مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية بنسبة 30% وفق ما ذكر موقع "ومنزهيلث" نقلًا عن دورية "هارت جورنال الأميركية ". وينصح الأطباء بعدم استخدام وسائل التواصل بكثرة والاعتماد عليها في التواصل مع الآخرين، إذ يجب الخروج مع الأقارب والأصدقاء أو اقتناء حيوان أليف لتحسين مستوى أداء القلب.

الاكتئاب

إنه لا يؤدي فقط لارتفاع احتمالات الإصابة بالأمراض القلبية وإنما ربما يقتلك أيضا. هذا ما أكدته دراسة في "الكلية الأميركية لأمراض القلب" بدورتها العلمية الـ 66 عام 2017. وليس واضحًا بالتحديد الصلة بين الاكتئاب والوفاة بأمراض القلب، ولكن تقول الدراسة إن مرضى الاكتئاب يعانون من ارتفاع الكوليسترول والضغط والذي يرتبط كل منهما بأمراض القلب، وفق تقرير موقع "ريدرز دايجست".

البلوغ المبكر للسيدات

طبقا للخبراء في جمعية أمراض القلب الأميركية فإن بلوغ الفتيات قبل سن الـ12 يزيد احتمالات الإصابة بالأمراض القلبية بنسبة 10% مقارنة باللاتي بلغن في وقت لاحق.

الإنفلونزا

أكدت دراسة نشرتها مؤخرا دورية " نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسن" أن الإصابة بالإنفلونزا الشديدة ربما تؤثر على القلب حتى بعد مرور عام على الإصابة. فهناك أنواع من البكتيريا والفيروسات يمكن أن تنتقل إلى القلب بسبب الإنفلونزا وتكون قاتلة. فإذا شعر مريض الإنفلونزا بأي ضيق في التنفس أو ألم في الصدر أثناء النوم فعليه التوجه فوراً للطبيب للتأكد من صحة القلب.