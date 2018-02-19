نحو 224 مليون أفريقي يعانون من سوء التغذية

أكد مسؤول كبير في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، أن نحو 224 مليون شخص أفريقي، يعانون من سوء تغذية في أرجاء أفريقيا، في حين يتسبب التغير المناخي والنزاعات بزيادة عدم الأمان الغذائي في أرجاء القارة.

وأوضح نائب مدير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في أفريقيا، بوكار تيجاني، في كلمة أمام مؤتمر عن أفريقيا انطلق اليوم الإثنين في الخرطوم، أن الوضع يدعو للقلق، خصوصا مع توقع وصول عدد سكان القارة إلى نحو 1,7 مليار نسمة في العام 2030.

وأضاف أن "نقص التغذية ارتفع من نحو 21 بالمئة لنحو 23 بالمئة بين عامي 2015 و2016"، مشيرا إلى أنه "في المدة نفسها، ارتفع عدد المتضررين من سوء التغذية من 200 مليون شخص إلى 224 مليون شخص في افريقيا. هذا يدعو للقلق لنا جميعا".

وأوضح تيجاني على هامش المؤتمر لـ"فرانس برس" أن الزيادة في سوء التغذية وعدم الأمان الغذائي، مرتبطة بالتغيرات المناخية والكوارث مثل الفيضانات، والجفاف، وبوار المحاصيل، مؤكدا أن النزاعات في الصومال، وجنوب السودان، وأفريقيا الوسطى زادت من عدم الأمان الغذائي.

وقال "حين تنظر إلى هذه النزاعات، فإنها جلبت تحديات أيضا، لأنه حتى لو توفر الغذاء فإنه يكون بأسعار ليست في متناول السكان، ولا تصل لمن هم في مناطق النزاع".

وحذّر مسؤولو الأمم المتحدة من أن تزايد انعدام الأمان الغذائي يؤدي إلى نزوح مزيد من السكان في أنحاء المنطقة، حيث أصبحت الحاجة للغذاء أكبر القضايا في دول مثل جنوب السودان، حيث فرَّ نحو مليون شخص في جنوب السودان عبر الحدود ليصبحوا لاجئين في دول الجوار، هربا من الحرب الأهلية في أحدث دول العالم المؤسسة.