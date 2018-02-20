أشار تقرير أصدرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، اليوم الثلاثاء، إلى أنّ 7 آلاف رضيع لم يتموا شهرهم الأوّل، يموتون يوميا حول العالم، لا سيّما في الدول النامية.

وقالت المنظمة إنّ مليونين و600 ألف رضيع لم يتمّوا شهرهم الأوّل، يموتون في العالم سنويا، وأن وفيات الرضع في الدول النامية تبلغ مستويات خطيرة، لافتة إلى أن باكستان شهدت، العام الماضي، أعلى معدل وفيات للأطفال الرضع دون الشهر الواحد من العمر، حيث يموت 45.6 من بين كل ألف رضيع بالبلاد.

فيما تشهد اليابان أقل معدل لوفيات الرضع، إذ يموت 0.9 فقط بين كل ألف رضيع، قبل أن يتموا شهرهم الأول، وتلت اليابان آيسلندا وسنغافورة، ضمن قائمة أقل دول العالم في معدل وفيات الرضع، أما في تركيا، فقد بلغت نسبة وفاة الرضع في شهرهم الأول 6.5 عن كل ألف رضيع.

وحذّر التقرير الذي نشرته المنظّمة من الفجوة الكبيرة في وفيات الرضع بين الدول النامية والمتقدمة، حيث بلغ معدل وفيات حديثي الولادة في البلدان النامية 27 من كل ألف، في حين لا يتجاوز هذا المعدل في الدول المتقدمة الـ 3 في الألف.، مشيرا إلى أن 8 من الدول العشرة التي تشهد العدد الأكبر من وفيات الرضع هي من دول القارة الإفريقية.

وأوضح أن أكثر من 80% من وفيات حديثي الولادة تكون بسبب الولادة المبكرة، والمضاعفات التي تحدث أثناء الولادة، والإصابة بأمراض مثل الالتهاب الرئوي، لافتا أنه يمكن الحيلولة دون وقوع معظم الوفيات باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبيّن التقرير أنه في حال وصول معدل وفيات الرضع في جميع بلدان العالم إلى ما هو عليه حاليا بالبلدان المتقدمة، فإنه سيتم إنقاذ 16 مليون طفل من الموت بحلول 2030.