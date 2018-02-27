أدوية لسرطان الدم تكافح أحد أشرس أورام الجلد

أوضحت دراسة بريطانية حديثة، أجراها باحثون بمركز السرطان، التابع لجامعة كنتاكي الأميركية، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية "Science Signaling" العلمية، أن أدوية تُستخدم على نطاق واسع لعلاج سرطان الدم يمكن أن تكافح أورام سرطان الجلد النَقيلي.

وأجرى فريق البحث دراسته على أدوية مثبطات "التيروسين كيناز" التي اعتمدتها هيئة الغذاء والدواء الأميركية" FDA" منذ عقود لعلاج سرطان الدم، ويعمل هذا الدواء عن طريق تثبيط عمل أحد الانزيمات المسؤولة عن تفعيل العديد من البروتينات التي تلعب دورًا في انتشار الخلايا السرطانية.



واختبر الباحثون فاعليه هذه الأدوية في علاج سرطان الجلد النَقيلي، في دراسة أجريت على الحيوانات، مشيرين إلى أن سرطان الجلد النقيلي، هو أكثر أنواع أورام الجلد شراسة؛ حيث يكون السرطان قد انتشر تحت الجلد أيضًا.



ووجد الباحثون أن هذه الأدوية ساهمت في تقلص انتشار أورام سرطان الجلد النَقيلي، لدى الحيوانات المصابة بالمرض.



وقال قائد فريق البحث راكشاماني تريباثي، إن "نتائج الدراسة تحمل آثارًا علاجية مهمة، ويمكن أن تمثل استراتيجية فعالة لعلاج مرضى سرطان الجلد النَقيلي"، مبيّنا أن الدراسة تأتي في إطار إعادة استخدام العقاقير التي تمت الموافقة عليها بالفعل منذ عقود للعلاج سرطان الدم.



ووفقا للمعهد الوطني الأميركي للسرطان، يتم تشخيص ما يقرب من 1600 إصابة جديدة بسرطان الجلد النَقيلي في الولايات المتحدة وحدها سنويًا.



ويُعتبر سرطان الجلد هو أكثر أنواع السرطان شيوعا في الولايات المتحدة، وحسب المعهد ذاته تم تشخيص ما يقرب من 74 ألف حالة إصابة جديدة بهذا المرض فى أمريكا خلال 2015.