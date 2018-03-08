  2. صحة
  3. صحة

حمى لاسا تودي بحياة 110 نيجيريا هذا العام

تاريخ النشر: 08/03/2018 - 11:28

حمى لاسا تودي بحياة 110 نيجيريا هذا العام
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

أوضح مركز مكافحة الأمراض في نيجيريا إن حمى لاسا أودت بحياة 110 أشخاص هذا العام في تفشٍ "غير مسبوق" أصاب نصف ولايات البلاد.

وذكر المركز في تقرير بتاريخ الرابع من آذار أن هناك 1121 حالة اشتُبِه بها، وأكدت الفحوص إصابة 353 منها. وتنتظر 37 حالة أخرى الفحوص المخبرية.

وقالت منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي، إنه جرى الإبلاغ عن 1081 حالة استُبِهَ بها و90 وفاة بسبب المرض في 18 ولاية من ولايات نيجيريا البالغ عددها 36 ولاية.

وأضافت أن مراكز أقيمت في أربع ولايات لمواجهة الأمر، مُشيرة إلى أن المرض منتشر أيضا في غانا وغينيا ومالي وبنين وليبيريا وسيراليون وتوجو.

وحمى لاسا مرض فيروسي يُسبب النزيف وينتقل عن طريق أطعمة أو أدوات منزلية ملوثة ببول القوارض أو برازها، كما يمكن أن ينتقل من خلال سوائل أجساد المصابين.

وتشمل أعراض الفيروس ارتفاع درجة الحرارة والصداع ويؤدي في معظم الحالات الشديدة إلى الوفاة.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#نيجيريا
#حمى لاسا
#الأعراض
#الصداع الشديد

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

يستهدف التبدلات الجينية: علاج جديد للسرطان يثبت فاعليّته
يستهدف التبدلات الجينية: علاج جديد للسرطان يثبت فاعليّته

2018-03-07

تفشي بكتيريا الليستريا في جنوب أفريقيا "هو الأكبر"
تفشي بكتيريا الليستريا في جنوب أفريقيا "هو الأكبر"

2018-03-06

تشابك الأيدي بين الأزواج يخفف الألم الجسدي
تشابك الأيدي بين الأزواج يخفف الألم الجسدي

2018-03-05

الأكثر قراءة

مواصلة جوقة التحريض؛ كيش للمواطنين العرب:

مواصلة جوقة التحريض؛ كيش للمواطنين العرب: "قولوا في صلاتكم إن إسرائيل أكبر"

2018-03-07
بدء تسويق تذاكر رخيصة للسفر من إسرائيل للهند عبر السعودية

بدء تسويق تذاكر رخيصة للسفر من إسرائيل للهند عبر السعودية

2018-03-07
وحدة مستعربين تقتحم جامعة بير زيت وتختطف رئيس مجلس الطلبة

وحدة مستعربين تقتحم جامعة بير زيت وتختطف رئيس مجلس الطلبة

2018-03-07
بن سلمان يلتقي بالإسرائيليين ويضغط عباس لقبول

بن سلمان يلتقي بالإسرائيليين ويضغط عباس لقبول "صفقة القرن"

2018-03-07
نتنياهو: لا نريد الفلسطينيين مواطنين ولكن...

نتنياهو: لا نريد الفلسطينيين مواطنين ولكن...

2018-03-07