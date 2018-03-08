أوضح مركز مكافحة الأمراض في نيجيريا إن حمى لاسا أودت بحياة 110 أشخاص هذا العام في تفشٍ "غير مسبوق" أصاب نصف ولايات البلاد.

وذكر المركز في تقرير بتاريخ الرابع من آذار أن هناك 1121 حالة اشتُبِه بها، وأكدت الفحوص إصابة 353 منها. وتنتظر 37 حالة أخرى الفحوص المخبرية.

وقالت منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي، إنه جرى الإبلاغ عن 1081 حالة استُبِهَ بها و90 وفاة بسبب المرض في 18 ولاية من ولايات نيجيريا البالغ عددها 36 ولاية.

وأضافت أن مراكز أقيمت في أربع ولايات لمواجهة الأمر، مُشيرة إلى أن المرض منتشر أيضا في غانا وغينيا ومالي وبنين وليبيريا وسيراليون وتوجو.

وحمى لاسا مرض فيروسي يُسبب النزيف وينتقل عن طريق أطعمة أو أدوات منزلية ملوثة ببول القوارض أو برازها، كما يمكن أن ينتقل من خلال سوائل أجساد المصابين.

وتشمل أعراض الفيروس ارتفاع درجة الحرارة والصداع ويؤدي في معظم الحالات الشديدة إلى الوفاة.