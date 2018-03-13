أشارت دراسة حديثة إلى أن النساء المصابات بالربو ويستخدمن أجهزة استنشاق للسيطرة على أعراض المرض قد يستغرقن وقتا أطول للحمل مقارنة بالنساء غير المصابات بالربو.

وفحص الباحثون بيانات 5617 امرأة خلال حملهن الأول ومن بينهن 1106 امرأة مصابة بالربو. وأنجبت النساء خلال الفترة من 2004 إلى 2011 في نيوزيلندا واستراليا وإيرلندا والمملكة المتحدة.

وقال الدكتور لوك جريتسكوفياك من جامعة اديليد الاسترالية وهو قائد فريق الدراسة "رغم أننا وجدنا أن الربو مرتبط بقلة الخصوبة لكن الاكتشاف الأكثر أهمية هو أن هذه العلاقة لوحظت فقط بين مجموعة النساء اللاتي كن يعتمدن على علاجات الربو قصيرة المفعول وحدها للسيطرة على المرض".

وأضاف في رسالة عبر البريد الإلكتروني أنه "لم نرصد أي صلة بين استخدام علاجات الربو طويلة المفعول والخصوبة".

وتابع: "يقدم هذا دليلا مطمئنا على أن النساء اللاتي يستخدمن علاجات طويلة المفعول لمنع الأعراض والسيطرة بشكل جيد على الربو يجب أن يواظبن على تناول تلك العلاجات أثناء محاولاتهن الحمل".