2 مليار شخص بالعالم يشربون مياهًا ملوثة

قالت جمعية أطباء حول العالم التركية، اليوم الخميس، إن ملياري شخص في مختلف المناطق حول العالم يشربون مياهًا ملوثة، استنادًا إلى أرقام كانت قد نشرتها منظمة الصحة العالمية.

وبحسب بيان صادر عن الجمعية، فإن مؤتمر البيئة والتنمية الذي انعقد في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرر الاحتفال باليوم العالمي للمياه، في 22 آذار/ مارس من كل عام، نظرا لأهمية الماء المتزايدة حول العالم.

وأشارت الجمعية إلى وجود ملايين الأشخاص ممن لا يستطيعون الوصول إلى مياه الشرب النظيفة التي تمكنهم من إدامة حياتهم بشكل صحي.

وأفاد البيان أن استخدام المياه الملوثة وعدم كفاية الصرف الصحي، يتسبب سنويا في وفاة 502 ألف شخص حول العالم. وتوقعت المنظمة أن نصف سكان الكرة الأرضية سيعيشون في مناطق تندر فيها المياه النظيفة، وذلك مع حلول عام 2025.

ولفت البيان إلى أن جمعية أطباء حول العالم حفرت 172 بئرا في مناطق بجمهورية تشاد والكونغو الديمقراطية والنيجر وكينيا والصومال وأفغانستان، بهدف إيصال المياه النظيفة لـ120 ألف شخص والقضاء على الجفاف والحيلولة دون انتشار الأوبئة والأمراض المعدية الناجمة عن استخدام المياه الملوثة وعدم كفاية الصرف الصحي.

وأفرد البيان حيزا لتصريحات منسقة مشاريع المنظمة، بوسة غيزم دانيش، التي تطرقت إلى صعوبات يعاني منها آلاف الأشخاص حول العالم للوصول إلى المياه النظيفة.

وفي هذا السياق قالت دانيش: "في أفغانستان، يضطر الأطفال لقطع مسافات طويلة منذ ساعات الصباح للوصول إلى المياه النظيفة".

وأضافت: "وبسبب بُعدهم عن مصادر المياه النظيفة، يتأخر الأطفال عن مدارسهم ويتعرضون لمخاطر كثيرة، وفي كينيا يضطرون إلى شرب مياه الصرف الصحي".