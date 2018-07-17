  2. صحة
  3. صحة

أدوية جديدة لمرض السكري دون الأعراض الجانبية الشائعة

تاريخ النشر: 17/07/2018 - 17:46

أدوية جديدة لمرض السكري دون الأعراض الجانبية الشائعة
(Pixabay)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: خالد السيد

نجح باحثون أميركيون، من خلال دراسة أُجريت بجامعتي بنسلفانيا وسيراكيوز، تطوير أدوية جديدة لمرضى السكري من النوع الثاني، وتتميز بأنها لا تؤدي لأعراض جانبية كتلك التي تسببها العلاجات الحالية، كالغثيان والقيء.

وعرض الباحثون نتائج دراستهم، اليوم الثلاثاء، أمام سلسلة الاجتماعات السنوية لجمعية دراسة السلوك التحفيزي التي بدأت بولاية فلوريدا اليوم، وستستمر لأربعة أيام متتالية. .

وأوضح الباحثون أنهم طوروا هذه الأدوية بسبب الإزعاج الذي تُسببه الأدوية المستخدمة حاليًا في علاج هذا النوع من السكري والذي يقلل من جودة حياة المرضى.

وأضافوا أن جميع العقاقير التي اعتمدتها هيئة الغذاء والدواء الأميركية لعلاج السكري "إف دي إيه"، تسبب الغثيان والقيء لما بين 20 % إلى 50 % من المرضى.

وللتغلب على هذه المشكلة، نجح الفريق في تعديل المركب النشط في الأدوية الحالية، وهو مركب يُسمى بـ" إيكسدين 4"، عن طريق ربط كل جزيء منه بفيتامين بي 12، وأنتجوا مركبا أقل امتصاصا في مناطق الدماغ التي تسبب الغثيان والقيء.

وجرب الفريق الدواء الجديد على الحيوانات المصابة بالسكري من النوع الثاني، ووجدوا أنه فعال في الحد من ارتفاع السكر في الدم كالأدوية التقليدية، ولكن دون أن يسبب آثارا جانبية.

دراسة تبحث إمكانية الوقاية من السكري بمسحوق الإنسولين
وتقوم الدراسة على تجربة يُطلب فيها من الأهالي المشاركين إعطاء أطفالهم مسحوق الإنسولين يوميًّا منذ بلوغهم 6 أشهر وحتّى يبلغوا سن الثالثة، ويرغب الباحثون في مراقبة 30 ألف طفل بهذه الطريقة لتحديد الأصلح منهم لإجراء التجربة.
 

ووجد الباحثون أيضا أن الحيوانات التي تناولت الدواء الجديد أصيب 9 % منها فقط بالأعراض الجانبية لأدوية السكري وهي الغثيان والقيء، مقابل 90 % من مثيلاتها التي تناولت الأدوية التقليدية.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن نحو 90 % من الحالات المسجلة في العالم لمرض السكري، هي من النوع الثاني، الذي يظهر أساسا جراء فرط الوزن وقلة النشاط البدني، ومع مرور الوقت، يمكن للمستويات المرتفعة من السكر في الدم أن تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب، والعمى، والأعصاب، والفشل الكلوي.

فيم تحدث الإصابة بالنوع الأول من السكري عند قيام النظام المناعي في الجسم بتدمير الخلايا التي تتحكم في مستويات السكر في الدم، وتكون معظمها بين الأطفال.

 


#السكري
#النوع الثاني
#أعراض جانبية
#عقاقير
#دواء

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

هيئة بريطانية: الهندسة الوراثية قد تصبح أخلاقية
هيئة بريطانية: الهندسة الوراثية قد تصبح أخلاقية

2018-07-17

الجياع سلبيّو النظرة للأشياء مقارنةً بالشبعين
الجياع سلبيّو النظرة للأشياء مقارنةً بالشبعين

2018-07-16

دراسة: مرضى السكري أكثر عرضة لمشاكل الجهاز التنفسي
دراسة: مرضى السكري أكثر عرضة لمشاكل الجهاز التنفسي

2018-07-15

الأكثر قراءة

"طفلي ما عاش غير الحرب والحصار"

2018-07-16
بالأرقام: حصاد بطولة كأس العالم 2018

بالأرقام: حصاد بطولة كأس العالم 2018

2018-07-16
اشتباه: امرأة ألقت سكينا فأصابت ابنها

اشتباه: امرأة ألقت سكينا فأصابت ابنها

2018-07-16
ترامب وبوتين: أمن إسرائيل هدف مشترك

ترامب وبوتين: أمن إسرائيل هدف مشترك

2018-07-16

"ترامب في جيب بوتين بين المعيب والمخزي والخيانة"

2018-07-16