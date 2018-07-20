إغلاق سوق بالرياض بعد ظهور "إنفلونزا الطيور"

أغلقت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، أحد أسواق الطيور بالعاصمة الرياض، بعد ظهور مرض إنفلونزا الطيور بالسوق، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقالت أمانة منطقة الرياض، في حسابها الرسمي على "تويتر"، إنها قامت "بمشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات ذات العلاقة، بتطبيق خطة الطوارئ لمكافحة مرض إنفلونزا الطيور، وإغلاق سوق العزيزية، بعد ظهور حالات إيجابية لمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة "H5N8".

إلا أن وزارة البيئة، لفتت في حسابها الرسمي في "تويتر"، إلى أن عمليات الكشف والفحص النشط لأسواق وتجمعات بيع الطيور في السعوديّة أظهرت "إصابة واحدة"، بالفيروس في سوق العزيزية للطيور بالرياض.

وأوضحت أنه "تم اكتشاف حالة إصابة بين البط، الذي يعتبر من الطيور الحاضنة للمرض دون ظهور أعراض الإصابة".

وأضافت أنه جرى "تطبيق خطة الطوارئ المعدة للتعامل مع مثل هذه الحالات، ومنع حركة الطيور في محيط السوق، بالإضافة إلى إغلاقه تماما، والتخلص الآمن من الطيور".

ولفتت الوزارة، إلى أن آخر إصابة مسجلة لديها بالمرض، كانت في 17 نيسان الماضي.

وتابعت أنه حتى اللحظة لم يُسجل انتقال هذا النوع من المرض من الطيور إلى الإنسان.

ودعت "ملاك الطيور ومن له علاقة بمشاريع الدواجن، ترك الذهاب إلى سوق العزيزية بالرياض خلال هذه الفترة، حتى انتهاء عمليات التطهير للموقع، حمايةً للطيور من انتقال المرض إليها".

يُشار إلى أن مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة "H5N8"، ظهر في السعودية أواخر 2017، بعد نفوق عدد من الطيور بسوق العزيزية.