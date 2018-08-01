توقُّع ارتفاع وفيات النساء جراء سرطان الرئة بحلول 2030

من المُتوقّع، ازدياد معدل الوفيات بسرطان الرئة، في جميع أنحاء العالم، بين النساء بنسبة 43 % بحلول عام 2030، وفق توقّعات دراسة دولية حديثة قادها باحثون بالجامعة الدولية في كتالونيا الإسبانية، ونُشِرت نتائجها، اليوم الأربعاء، في دورية Cancer Research العلمية.

وراقب الفريق معدلات وفيات سرطان الرئة في 52 بلدا، بينها 29 في أوروبا، و14 في الأميركتين، و7 في آسيا، وبلدان في أوقيانوسيا في جزر المحيط الهادئ الاستوائية، وكل ذلك للتوصل إلى نتائج دقيقة، لذا فقد ركزت الدراسة على رصد معدلات الوفاة، بسرطاني الرئة والثدي بين النساء، وفقا لقاعدة بيانات منظمة الصحة العالمية التي ترصد معدلات الوفاة من 2008 إلى 2015.

أمّا على الصعيد العالمي، توقعت الدراسة أن ترتفع معدلات الوفيات بسرطان الرئة في جميع أنحاء العالم بين النساء بنسبة 43 % بحلول عام 2030، عن المعدلات المسجلة في 2015.

وتوقعت الدراسة أن تكون أعلى معدلات وفيات لسرطان الرئة عام 2030 بين النساء في أوروبا، في حين ستكون أقل معدلات وفيات لسرطان الرئة في أميركا وآسيا، في ما ستشهد أوقيانوسيا فقط انخفاضا طفيفا في معدل وفيات سرطان الرئة بحلول عام 2030.

وتوقعت الدراسة في المقابل أن ينخفض معدل الوفيات بسرطان الثدي المعياري بين النساء حول العالم بنسبة 9 % في نفس الإطار الزمني.

ومن المُتوقع أن تسجل أوروبا أقل معدلات لوفيات سرطان الثدي، مقارنة بدول قارة آسيا بشكل عام في 2030، وفقا للدراسة.

وقال قائد فريق البحث، مارتينيز سانشيز: "سرطان الثدي يرتبط بالعديد من عوامل أسلوب الحياة، حيث من المتوقع أن نشهد زيادة في معدل وفيات سرطان الثدي في آسيا، لأن ثقافة السكان هناك تتكيف مع نمط الحياة الذي يؤدي إلى السمنة وزيادة تناول الكحول، وكلاهما يؤديان إلى سرطان الثدي".

وأضاف: "من ناحية أخرى، من المتوقع أن نشهد انخفاضا في وفيات سرطان الثدي في أوروبا، وذلك قد يكون بسبب زيادة الوعي بسرطان الثدي بين هؤلاء السكان، ما يؤدي إلى المشاركة الفعالة في برامج الفحص وتحسين العلاجات".

وأشار إلى أنه "في المقابل ستشهد أوروبا زيادة في معدلات الوفاة بسرطان الرئة بحلول 2030، بسبب انتشار عادة التدخين بين النساء، بمعدلات تفوق مثيلاتها في آسيا والأميركتين".

وأوضح قائلا: "في الوقت الذي قطعنا فيه خطوات كبيرة في الحد من وفيات سرطان الثدي على مستوى العالم، فإن معدلات وفيات سرطان الرئة بين النساء آخذة في الارتفاع بسبب ارتفاع معدلات التدخين".