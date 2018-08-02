استخدام حمامات الساونا قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض

اظهر تحليل لمجموعة من الدراسات السابقة أن هناك علاقة بين استخدام حمامات الساونا وانخفاض احتمال الإصابة بأمراض القلب والرئة والإنفلونزا.

وذكر معدو التحليل الذي نُشر في الدورية العلمية "مايو كلينيك بروسيدينجز"، ال أسخاص الذين يرتادون حمامات الساونا بانتظام أقل عرضة للإصابة بهذه الأمراض من الذين نادرا ما يستخدمونها.

وأشار معدو التحليل أيضًا إلى أن الدراسات سابقة عن الفوائد الصحية للساونا أظهرت نتائج متباينة لأنها ركزت على أنواع مختلفة من الساونا وكانت دراسات صغيرة الحجم أو محدودة الفترة الزمنية بحيث لم تظهر النتائج الصحية في المدى الطويل للاستخدام المنتظم للساونا.

فيما ركز الباحثون في هذا التحليل على الساونا الشائع استخدامها في فنلندا حيث أن الذهاب إلى حمامات الساونا جزء من الروتين اليومي للكثيرين. وتتراوح درجات الحرارة في هذه الساونا بين 80 و100 درجة مئوية والهواء فيها جاف جدا ونسبة الرطوبة بين 10% و20% تقريبا.

ووجد فريق البحث، بعد الاطلاع على دراسات تركز على الساونا الفنلندية، أن الاستخدام المنتظم لها مرتبط بتقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة الشائعة والوفاة المبكرة.

وقال الدكتور جاري لوكانين من جامعة يفاسكيلا في فنلندا وهو المعد الرئيسي للتحليل "إلى جانب المتعة والاسترخاء، تشير الدلائل إلى أن الساونا لها العديد من المزايا الصحية، التي تشمل خفض مخاطر أمراض الأوعية الدموية والقلب والجلطات والأمراض المتعلقة بالذاكرة".

وصرح لوكانين في رسالة بالبريد الإلكتروني أن "الساونا ترتبط كذلك بتقليل مخاطر أمراض الرئة مثل الربو والالتهاب الرئوي والانسداد الرئوي المزمن".

وأظهرت دراسة في إطار التحليل أن الذهاب إلى الساونا أربع مرات في الأسبوع على الأقل مرتبط بتقليل احتمالات الوفاة بأمراض القلب بنسبة نحو 50%.

وشملت الدراسة 2315 شخصا وربطت كذلك الاستخدام المنتظم للساونا بانخفاض بنسبة 40% في احتمالات الوفاة المبكرة بشكل عام.

وقارنت دراسة أخرى في إطار التحليل آثار استخدام الساونا لمدة 19 دقيقة بدلا من 11 دقيقة. وفي هذه الدراسة ارتبط طول فترة استخدام الساونا بتقليل احتمالات الوفاة المبكرة بشكل عام بنسبة 17% وتقليل احتمالات الوفاة من أمراض القلب بنسبة 36%.

وربطت دراسة ثالثة استخدام الساونا أربع مرات في الأسبوع على الأقل بانخفاض احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 47% بالمقارنة باستخدامها مرة واحدة في الأسبوع.

غير أن دراسة أخرى ربطت بين استخدام الساونا أربع مرات في الأسبوع وانخفاض بنسبة 66% في احتمالات الإصابة بأمراض الخرف والزهايمر بالمقارنة باستخدامها مرة واحدة في الأسبوع.

ووجدت دراستان أخريان أن الذهاب إلى الساونا أربع مرات في الأسبوع على الأقل مرتبط بانخفاض بنسبة 41% في احتمالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي وبنسبة 37% في احتمالات الإصابة بالالتهاب الرؤي بالمقارنة بالذهاب مرة واحدة في الأسبوع.

ورغم أن هذا التحليل ليس تجربة محكومة تهدف إلى إثبات ما إذا كان الذهاب إلى الساونا يمكنه بشكل مباشر تقليل احتمالات الإصابة بالأمراض أو الوفاة المبكرة تأثرا بها، إلى أنه من المحتمل أن يساعد استخدام الساونا بانتظام في حالات ارتفاع ضغط الدم والالتهابات والأكسدة والكولسترول وتصلب الشرايين.