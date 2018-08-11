تغريم شركة أميركية 290 مليون دولار لتسببها بمرض السرطان

عرب ٤٨ / أ ف ب

قضت محكمة أميركية في سان فرانسيسكو بفرض غرامة مالية بنحو 290 مليون دولار، على شركة أميركية كيميائية لتسببها بإصابة عامل استخدم منتجاتها، بالسرطان.

وكان البستاني الأميركي، دواين جونسون، قد اشتكى على مجموعة "مونسانتو" للمنتجات الكيميائية الزراعية مما أدى إلى تغريمها كعطل وضرر لتخلّفها عن التطرّق إلى خطورة مبيد أعشاب تسبّب بسرطان للمشتكي.

وخلصت هيئة المحلّفين إلى أن الشركة تصرّفت "بنيّة سيّئة" قائلة إن مبيد الأعشاب "راوند آب" ونسخته الموجّهة للاختصاصيين "رينجر برو" ساهما بدرجة كبيرة في إصابة جونسون بالمرض، فيما أعلنت المجموعة العملاقة عن نيتها تقديم استئناف بشأن القرار.

وحكم على الشركة المتعددة الجنسيات بدفع 250 مليون دولار كتعويض عقابي، فضلا عن 39,2 مليون دولار كعطل وضرر، لتسترها عن مخاطر منتجاتها.

وقال نائب رئيس المجموعة،سكوت بارتريدج أمام المحكمة إن "هيئة المحلّفين أخطأت في حكمها".

وسرعان ما أصدرت الشركة بيانا أعربت فيه عن نيتها استئناف الحكم، مشددة على أن الغلايفوست، وهي المادة الفعّالة التي تقوم عليها مبيدات "راوند آب"، لا تتسبب بالسرطان وليست مسؤولة عن مرض صاحب الدعوى.

وأوضحت المجموعة "سوف نستأنف القرار ونواصل الدفاع عن منتج أثبت فعاليته على مدى أربعين عاما من دون أن يشكّل أي خطر ولا يزال أداة أساسية فعّالة وبلا مخاطر للمزارعين وغيرهم من المستخدمين".

وبدأت هيئة المحلّفين مداولاتها في الثامن من آب/أغسطس بعد شهر من المرافعات في سياق هذه المحاكمة غير المعهودة وهي الأولى التي تتطرّق إلى الآثار المسرطنة لمنتجات الغلايفوست من إنتاج "مونسانتو".

وكان جونسون البالغ من العمر 46 عاما والمصاب بسرطان في مرحلة متقدّمة نتيجة استخدامه "راوند آب" في أعمال البستنة لسنوات طويلة يلاحق "مونسانتو" التي اشترتها مؤخرا "باير" الألمانية، أمام القضاء.

وقد شخّصت إصابة جونسون الذي لديه ثلاثة أولاد سنة 2014 بورم لـ"مفوما لاهودجكينية"، وهو سرطان يستعصى علاجه في الجهاز اللمفاوي. ويتوقّع الأطباء ألا يعيش هذا الأخير لسنتين.

وصرّح جونسون الذي لم يكن في السابق يعاني من أي مشاكل صحية، خلال الإدلاء بشهادته في أواخر تموز/يوليو، أنه لم يكن لديه أي فكرة عن الجدل الدائر حول الغلايفوست قبل أن تظهر بقع بيضاء على بشرته ويستفسر عن الوضع عبر الانترنت.

وقد رفعت دعاوى قضائية عدّة في الولايات المتحدة ضد "مونسانتو" وهي باتت في مراحل متفاوتة من التقدّم.

ومن شأن الحكم الصادر الجمعة "أن يؤدي إلى كرّ سبحة قضايا جديدة"، بحسب روبرت كينيدي جونيور المحامي في فريق الادعاء الذي ينوي التقدّم بطلب لمعالجة استئناف "مونسانتو" في أسرع وقت نظرا للوضع الصحي جونسون.

وقد صنّفت منظمة الصحة العالمية هذه المادة على أنها "قد تسبّب السرطان" سنة 2015.