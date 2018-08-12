دراسة: تزويد المزارعين بنظارات للرؤية يساعدهم بعملهم

أظهرت تجربة سريرية حديثة، أن تزويد العمال بنظارات للقراءة قد يُساهم في "تحسين" انتاجيتهم بالعمل وزيادة جودة حياتهم بالإضافة إلى أنها غير مُكلفة.

ووجد الباحثون أن نحو 700 من عمال مزارع الشاي في ولاية آسام الهندية ازدادت انتاجيتهم بنسبة 22% بعد تزويدهم بنظارات تساعدهم على الرؤية بعد تراجع في القدرة على رؤية الأشياء القريبة المرتبط بالسن وذلك بالمقارنة مع زملائهم الذين لم يحصلوا على نظارات.

وسمحت النظارات لهؤلاء العمال ،ومعظمهم نساء وكلهم كانت أعمارهم 40 عاما فأكثر، بزيادة قطف أوراق الشاي من 25 كيلوجراما يوميا إلى 34.8 كيلوجرام يوميا خلال فترة تقييم استمرت ثلاثة أشهر وتزامنت مع موسم الحصاد.

وذكر فريق الدراسة في دورية "لانسيت" للصحة العالمية أن عمال الشاي الذين كانت أعمارهم خمسين عاما فأكثر، وهي المجموعة التي من المرجح أن تكون مصابة بشكل أكبر بضعف متقدم في الرؤية بسبب الشيخوخة، زاد متوسط قدرتهم على الإنتاج بنسبة 32% تقريبا بعد تزويدهم بنظارات بالمقارنة مع نظرائهم الذين لم يحصلوا على نظارات.

وقال مدير الأبحاث في مؤسسة "أوربيس انترناشيونال"، ناثان كونجون: "أعتقد أن هذه الدراسة توفر أقوى دليل حتى الآن على أن تحسين الرؤية من خلال توفير نظارات بعد ضعف النظر بسبب تقدم السن يحسن بشكل كبير جدا القدرة على الإنتاج ليس فقط في الأعمال المكتبية ولكن في البيئات الزراعية أيضا".