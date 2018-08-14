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دراسة: أجهزة التدخين الإلكترونية تسبب ضررًا للرئتين

تاريخ النشر: 14/08/2018 - 17:17

دراسة: أجهزة التدخين الإلكترونية تسبب ضررًا للرئتين
أرشيفية ( أ ب)
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير: خالد السيد

أظهرت دراسة جديدة، نتائج مثيرة للقلق حول ما قد تتسبب به أجهزة التدخين الإلكترونية بأضرار للصحة وللرئة بشكل خاص، حيث أن الأبخرة المتصاعدة من هذه الأجهزة قد تحفز إنتاج مواد كيماوية مسببة للالتهاب في الرئتين كما تعطل في الوقت نفسه دفاعات مهمة في الخلايا ضد الالتهابات.

وبيّن البحث الذي نُشرت نتائجه في الدورية العلمية "ثوراكس" المختصة بالطب الداخلي، أنه تم اكتشاف عبر سلسلة تجارب معملية أن أبخرة السيجارة الإلكترونية تضعف نشاط خلايا مسؤولة عادة عن التخلص من مسببات الحساسية والبكتيريا وغيرها من الجزيئات التي تصل إلى الرئة.

وأشار الباحثون إلى أن تعرض الخلايا في المعمل لأبخرة أجهزة التدخين الإلكترونية تسبب في العديد من التغييرات المماثلة لتلك التي تطرأ على خلايا الرئة المسؤولة عن مكافحة البكتيريا ومسببات الحساسية لدى المدخنين ومرضى الانسداد الرئوي المزمن.

وقال قائد فريق البحث، الدكتور ديفيد ثيكيت، من جامعة برمنجهام في بريطانيا في بيان إن ما يثير القلق هو أن استخدام أجهزة التدخين الإلكترونية على المدى الطويل قد يؤدي لمشكلات تنفسية. وأضاف أن هذه الأجهزة "أكثر أمنا من ناحية خطر الإصابة بالسرطان. لكن إذا استخدمتها لعشرين أو ثلاثين عاما، ويمكن لهذا أن يؤدي للإصابة بانسداد رئوي مزمن، فهذا أمر ينبغي أن نعلمه".

وركزت الدراسات السابقة على معرفة تأثير السائل المستخدم في أجهزة التدخين الإلكترونية على الخلايا وليس الكيماويات المستنشقة مع الأبخرة.

دراسة: التدخين السلبي يصيب الأطفال باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة
وتابع الباحثون 23 ألفا و561 طفلا في كوريا، إذ رصدوا عادات التدخين التي يتعرضون لها في المنزل، وخاصة تدخين الوالدين، ليجدوا أن الأطفال الذين يتعرضون للتدخين السلبي، نتيجة تدخين الأب والأم، كانوا أكثر عرضة لاضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة.
 

ولمعرفة تأثير استنشاق هذه الأبخرة، استخرج ثيكيت وفريقه خلايا المكافحة للبكتيريا ومسببات الحساسية من أنسجة رئة من ثمانية أشخاص لا يدخنون ولم يصابوا من قبل بالربو أو الانسداد الرئوي المزمن. وجرى تعريض ثلث هذه الخلايا للسائل الموجود في أجهزة التدخين الإلكترونية بينما تم تعريض ثلث آخر لأبخرة السائل والثلث المتبقي تركه الباحثون كما هو.

وبعد 24 ساعة، لاحظ الباحثون أن الخلايا تموت في المجموعتين اللتين تم تعريضهما للسائل والأبخرة.

وتبين أيضا أن الخلايا التي تعرضت للأبخرة المتصاعدة من السائل لم تكن على الدرجة نفسها من الكفاءة في مكافحة البكتيريا مما يشير إلى أن الرئة لدى مستخدمي هذه الأجهزة قد تواجه صعوبة أكبر في مكافحة الالتهابات.

وقال الدكتور المتخصص في أمراض الرئة في مستشفى (يو.بي.إم.سي) للأطفال بمدينة بيتسبرج،دانييل فايمر، والذي لم يشارك في الدراسة إن البحث الجديد يضيف إلى دراسات سابقة أشارت إلى أن استخدام أجهزة التدخين الإلكترونية ينبغي أن يثير بعض القلق لا سيما بين صغار السن.

 


#أجهزة التدخين الإلكترونية
#السيجارة الإلكترونية
#التدخين

من عرب 48

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