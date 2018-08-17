ترك التدخين: زيادة في الوزن واحتمالات الإصابة بالسكري ولكن...

غالبًا ما يعاني المدخنون من زيادة في الوزن عند إقلاعهم عن التدخين، ما قد يسبب أضرارًا صحية، مشكّلًا مبعثًا للقلق عند كثيرين ممن يرغبون في ترك السجائر. فقد بيّنت دراسة حديثة أنّ زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين، ترفع بشكل مؤقّت احتمالات الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

ما هي أسباب الزيادة في الوزن بعد الإقلاع عن التدخين؟

غالبًا فإنّ الآلية التي تسبب في زيادة وزن الجسم تعود إلى وتيرة الاستقلاب أو التمثيل الغذائي، ما يدعى بالـ"ميتابوليزم"، فيسبب التوقف عن التدخين في الفترة الأولى انخفاضًا في وتيرة التمثيل الغذائي، إذ اتّضح في دراسة نشرت عام 2016 في مجلة "ثوراكس" العلمية، أن المدخنين الذين يدخنون علبة سجائر واحدة في اليوم، يحرقون 150- 300 سعرة حرارية إضافية يوميًّا.

كذلك أشار البحث السابق إلى أنّ ترك التدخين غالبًا ما يؤدي لزيادة الشهية والشعور بالجوع، الأمر الذي يؤدي لزيادة وتيرة تناول الطعام بعد التوقف عن التدخين، إذ أنّ نيكوتين السجائر يقلل بدرجة كبيرة من إفراز الانسولين في الدم، ونتيجة لذلك، يتم إزالة السكر من الدم بشكل أبطأ، ولذلك يكون هناك شعور بالشبع لفترة أطول. ومع ترك التدخين فإن مستوى الانسولين في الدم يرتفع ويختفي السكر بشكل أسرع.

أيّهما أقلّ ضررًا: زيادة الوزن أم مخاطر التدخين؟

كتب باحثون في مجلة "نيو إنجلاند" الطبية أنّ أي مخاطر صحية تنجم عن اكتساب بضعة كيلوغرامات من الوزن لا تقارن بالفوائد الكبيرة للإقلاع عن التبغ. فالدراسة، التي بيّنت أنّ زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين ترفع مخاطر الإصابى بالسكري من النوع الثاني، شدّدت أيضًا على كون هذه المخاطر مؤقتةً وقصيرة الأجل.

وتبيّن الدراسة أنّ اكتساب خمسة كيلوغرامات من الوزن الزائد بعد التوقف عن التدخين يزيد مخاطر الإصابة بالسكري بنحو 15% وكلما زاد الوزن زادت الاحتمالات. لكن هذه المخاطر تبدأ في التراجع بعد خمس إلى سبع سنوات لتتساوى مع احتمالات الإصابة عند غير المدخنين.

وعن هذا قال الباحث في كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة في بوسطن وقائد فريق البحث، الدكتور تشي سون، لوكالة أنباء "رويترز": إنّ احتمالات الإصابة تتناسب طرديًّا مع زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين، "لكن احتمالات الإصابة بالسكري تكون في الأجل القصير".

مضيفًا أن "الأهمّ من زيادة الوزن بعد التوقف عن التدخين، فإن " من توقفوا عن التدخين تقل لديهم مخاطر الوفاة من أمراض القلب والشرايين. هذا أمر مهم جدًّا بالنسبة للمدخنين الحاليين... وإذا تمكنوا من خفض وزنهم يمكنهم الاستفادة أكثر من هذه المنافع الصحية".