"أوميغا 3" تحدُّ من أعراض اضطرابات القلق

كشفت دراسة حديثة، أجراها باحثون بقسم الطب النفسي في مستشفى جامعة الصين الطبية بتايوان، أن مكملات الأحماض الدهنية "أوميغا 3" تحد من أعراض اضطرابات القلق لدى الأشخاص المصابين بها.

وذكر الباحثون في دراستهم التي نشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية (JAMA Network Open) العلمية، أن اضطرابات القلق هي واحدة من أكثر الأعراض النفسية شيوعا، ويمكن أن تظهر على شكل اضطراب قلق مستقل أو جزء من اضطراب عقلي آخر مثل الاكتئاب.

وأجرى فريق البحث، مراجعةً منهجية شملت 19 تجربة سريرية، أُجريت على 1203 من المشاركين المصابين بأعراض القلق، المُتمثّلة في الشعور بالتوتر والعجز والخطر أو الذعر أو الموت الوشيك، وحدوث زيادة في معدل ضربات القلب، وفرط التنفس، والتعرق، والارتعاش، والشعور بالضعف أو الإرهاق، وصعوبة التركيز في أي شيء آخر غير القلق.

وأوضح الباحثون أنهم قسّموا المشاركين إلى مجموعتين، تناولت الأولى مكملات "أوميغا 3" بشكل منتظم، فيما تناولت الثانية دواء وهميا، ليجد الباحثون أن هناك انخفاضا ملحوظا في أعراض القلق لدى المجموعة التي عولجت بمكملات "أوميغا 3"، مقارنة بالمجموعة التي تلقت العلاج الوهمي.

ويُعاني، في كل عام، 1 من كل 5 أشخاص بالغين في الولايات المتحدة، من اضطراب القلق، الذي قد تُمثّل مكملات "أوميغا 3" طريقة آمنة وفعالة لمحاربته، وهذا من شأنه أن يعود بالنفع الكبير على ملايين الأشخاص.

ويُساهم تناولُ الأسماك الدهنية الغنية بـ"أوميغا 3"، في نمو وتطور الأنسجة العصبية، ما قد يجعلها تعزز الذكاء، إضافةً إلى أن تلك الأحماض الدهنية، تلعب دورا في إنتاج هرمون الميلاتونين، الذي ينظم النوم واليقظة، بحسب ما أوضحت دراسات سابقة.

ولـ"أوميغا" 3 فوائدُ عدة، لا تقتصر على علاج أمراض فحسب، بل تتعدّى ذلك لتكون حائط صد أمام مشاكل صحية مُحتملة في ما بعد، إذ إن الأبحاث قد أوضحت مثلا، أن تناول الحوامل للأسماك الدهنية، الغنية بالأحماض الدهنية "أوميغا 3"، يمكن أن يحمي أطفالهن من الإصابة بالربو في مرحلة الطفولة.