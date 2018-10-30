اكتشافُ إنزيم بروتينيّ يمنع السّمنة المفرطة

كشفت دراسة أميركية، أجراها علماء بجامعة "جورج تاون" الأميركية، ونشروها بمجلة "التقارير العلمية"، عن إنزيم بروتينيّ يُنتجه الجسم لدى الإنسان والحيوانات بشكل طبيعي، يعمل على توازن التمثيل الغذائي ويمنع السمنة المفرطة.

وأوضحت الدراسة أن زيادة نسبة الإنزيم البروتيني في الجسم الذي يُطلَق عليه اسم "FGFBP3" أحدث توازنا كبيرا في نسبة الدهون لدى الفئران ذات السمنة المفرضة.

وبعد 18 يوما من زيادتهم نسبة الإنزيم البروتيني المذكور بشكل اصطناعي لدى الفئران المُبرمجة وراثيا لتناول الطعام بشكل مستمر؛ تمكن العلماء من خفض نسبة الشحوم لدى الفئران بنسبة الثلثين.

وأشار العلماء إلى أن الإنزيم البروتيني الذي يُنتجه جسم الإنسان طبيعيا، يمكنُ استخدامه في علاج مرضى السكري وتشحُّم الكبد ومعالجة اضطرابات التمثيل الغذائي.