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تطويرُ دواءٍ "سحريّ" ضد الإنفلونزا

تاريخ النشر: 02/11/2018 - 20:08

تطويرُ دواءٍ "سحريّ" ضد الإنفلونزا
(أ ب)
عرب ٤٨

يُعاني كثير من الأشخاص مع مجيئ فصل الخريف، بسبب الإنفلونزا التي تُسبب أعراضًا غير مرغوب بها كالعطس والمخاط وغيرها من الأمور التي يودّ الأشخاص لو يستطيعون الشفاء منها فورَ إصابتهم بها، هذا الأمر لم يعُد بعيد المنال، إذ تمكن فريق من الباحثين من إنتاج عقار جديد فريد من نوعه ضد الإنفلونزا، يمكن للمريض أن يلاحظ مفعوله بعد تناوُل أول قرص.

ويُكافح الدواء الجديد الذي يحمل اسم "Xofluza"، أعراض الإنفلونزا بشكل ممتاز، كما يقلل من زمن العلاج بالأدوية المضادة للفيروسات بمقدار 33 إلى 35 ساعة،

ورغم أن الدواء لا يُعتبر مضادا جرثوميا فعالا، إلا أنه يحد من تكاثر الفيروسات في الجسم، ويدعم عمل جهاز المناعة بشكل جيد.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية، وافقت على ترخيص العقار الجديد، ليبدأ إنتاجه أواخر العام الجاري، ويُطرح في الأسواق، في كانون أول المقبل، أو أوائل العام المُقبل.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#أعراض الإنفلونزا
#xofluza
#زمن العلاج بالأدوية
#الأدوية المضادة
#فيروسات

من عرب 48

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