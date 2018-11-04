دراسة: العلاج الإلكترونيّ قد يُساعد في تخفيف الأرق

كشفت دراسةٌ حديثة، أجراها الفريق البحثي لدورية "جاما للطب النفسي" أن تقديم علاج سلوكي معرفي عن طريق الإنترنت للأشخاص الذين يُعانون من الأرق، قد يُخفف لديهم حدة الأعراض، أكثر ممن يحصلون فقط على نصائح لتحسين نومهم.

وللتوصُّل إلى نتائج دقيقة، اختار الباحثون، وبشكل عشوائي 1700 من مرضى الأرق إما لتلقي العلاج السلوكي المعرفي عبر الإنترنت أو ما يُعرَف بتعليم عادات وسلوكيات النوم الصحية التي تستهدف تحسين موعد النوم المعتاد والتشجيع على تجنب مواد مثل الكافيين والكحوليات التي يمكن أن تؤثر على النوم.

واستعانَ الباحثون ببرنامجٍ يُطلق عليه اسم "سليبيو" وتطبيق "آي.أو.إس" المرتبط به، والذي يقدم جلسات علاج مدة كل منها 20 دقيقة يمكن الأشخاص الحصول عليها لما يصل إلى 12 أسبوعا، وأظهر المرضى ا تحُّسنًا في أعراض الأرق، بعد 24 أسبوعا من تلقي العلاج السلوكي المعرفي من خلال الإنترنت أكبر مما شعروا به مع تعلم عادات النوم الصحية.

بدوره، قال قائد فريق البحث، كولن إسبي، المشارك في تأسيس شركة بيج هيلث التي طورت برنامج سليبيو: "هذه الدراسة الجديدة تشير إلى أن العلاج السلوكي المعرفي الرقمي يمكن أن يساعد من يعانون من الأرق ليس فقط على نوم أفضل وإنما على التمتع بصحة ونوعية حياة أفضل"، موضحًا: "كما تسلط الضوء على نتائج سابقة بأن النوم يسهم في تحسين الصحة العقلية".

ويُساهم العلاج السلوكي المعرفي في مساعدة المرضى عن طريق تدريبهم على أساليب للتغلب على العوامل العقلية أو المعرفية المرتبطة بالأرق، مثل تداعي الأفكار والقلق وغيرها من المشاعر السلبية التي كثيرا ما تصاحب عدم القدرة على النوم.