هل أقنعة الوجه الطبية تحمي من الأمراض؟

لم يكن العلماء متأكدين متأكدين لسنوات عديدة ما إذا كان ارتداء قناع الوجه فعال فى منع انتشار الفيروسات أو البكتيريا أم لا، ومع ذلك تشير دراسة حديثة، نشرت في موقع "healthline" اليوم الخميس، إلى أن الأقنعة يمكن أن تساعد في الوقاية منها، خصوصًا مع اقتراب فصل الشتاء ونزلات البرد والإنفلونزا.

أوضحت الدراسة أن الأقنعة فعالة للغاية فى منع انتشار العدوى الفيروسية، إذ منعت بنسبة 80 في المئة من انتشار العدوى بين أفراد الأسرة الواحدة.

إذا كنت تفكر فى ارتداء قناع للحماية من العدوى، فهناك نوعان منهم وهم:

قناع الوجه "Facemasks"

غالباً ما يقوم الأطباء والممرضات، وأطباء الأسنان بارتدائها أثناء علاج المرضى، هذه الأقنعة تمنع القطرات الكبيرة من سوائل الجسم التي قد تحتوي على فيروسات من الهروب عبر الأنف والفم، وتحمي من العطس والسعال، لكن الجانب السلبي هو أن هذه الأقنعة لا تمنع استنشاق الجزيئات الصغيرة التي تنتقل في الجو.

(Pixabay)

أقنعة التنفس "N95"

أقنعة التنفس مصممة للحماية من الجزيئات الصغيرة فى الهواء التي ممكن أن تحتوي على الفيروسات، وغالبًا ما تستخدم أقنعة التنفس عند الطلاء أو عند التعامل مع المواد السامة، ويستخدمها العاملين في القطاع الصحي للحماية من الأمراض المعدية المحمولة بالهواء مثل السل والجمرة الخبيثة. وبشكل عام، تعتبر أقنعة التنفس أكثر فاعلية فى الوقاية من فيروس الأنفلونزا من القناع/ الوجه العادي.

(Europages)

إرشادات حول ارتداء القناع السليم:

* يجب ارتداء قناع الوجه عندما تكون على مقربة 6 أقدام من شخص مريض.

* ثبت القناع فى مكانه فوق الأنف والفم والذقن.

* حاول عدم لمس القناع مرة أخرى، عند ارتدائه، إلّا عندما تقوم بإزالته.

* يجب ارتداء ﻗﻨﺎع اﻟﻮﺟﻪ ﻗﺒﻞ الخروج إذا إذا كنت ﻣﺼﺎﺑﺎ ﺑﺎﻷنفلونزا.

* إذا كنت مصابًا بالأنفلونزا وتحتاج إلى زيارة الطبيب، ارتدِ قناعًا لحماية الآخرين فى منطقة الانتظار.

* فكر في ارتداء القناع فى الأماكن المزدحمة إذا كانت الأنفلونزا منتشرة فى محيطك، أو إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا.

* عندما تنتهي من ارتداء القناع، ارمه واغسل يديك.

* عدم إعادة استخدام قناع الوجه.