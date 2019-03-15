الشاي بعد وجبات الطعام مضر

يعتبر احتساء الشاي بعد وجبة الغداء عادة متداولةً لدى الكثير في دول خاصة في الوطن العربي ، إلا أن العديد من الدراسات تشير إلا أن تناوله بعد الطعام مباشرةً ينجم عنه أضرار جسيمة على صحة الإنسان.

وتؤثر أوراق الشاي، ذات الطبيعة الحمضية، بصورةٍ سلبية على الجهاز الهضمي وعملية الهضم بعد تناول أي وجبة، وفقًا لموقع "هيلث إكتشانج".

وأثبتت الدراسات أنّ المادة الحمضية الموجودة في أوراق الشاي تغيّر تركيبة البروتين الذي تحتويها الوجبات غالبًا، مما يصعب عملية هضمه، والاستفادة منه في البنية العضلية والحركية في الجسم.

وبيّنت الدراسات أيضاً أن مخاطر تناول الشاي في مواعيدٍ غير صحية لا يقتصر تأثيره على البروتين فقط، لاحتوائه مواد ترتبط مع الحديد الموجود في المركبات الغذائية، مما يمنع امتصاصه بالشكل المطلوب، لتكوين وإنتاج خلايا الدم الحمراء الناقلة للأوكسجين في الدم.

كما وتشير الدراسات الحديثة أن تناول الشاي بعد وجبات الطعام يزيد نسبة الإصابة بأمراض مومنة مثل النوبات القلبية والأوعية الدموية.

ومن جهةٍ أخرى، يؤكد بحث صيني أن تناول المشروبات الساخنة جدًا ومن ضمنها الشاي يضاعف الخطورة بالإصابة بسرطان المريء، خاصةً تناوله أثناء التدخين.

بالرغم من أن تناول الشاي بعد الطعام مباشرةً لها تداعيات سلبية، إلا أن الأبحاث تجمع أن تناول الشاي في وقته الصحيح له فوائد صحية كثيرة.