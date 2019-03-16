اختبار للبول يحافظ على حياة النساء الحوامل

اجتاز اختبار بو مطور الفحوصات الأولية، التي تشير إلى نجاحه في الكشف عن مشاكل الحمل مثل تسمم الحمل وارتفاع ضغط الدم المهدد للحياة أثناءه، والذي غالبًا ما يشخص بشكل خاطئ.

وتعاني الحوامل المصابات بهذه الحالات من أعرضٍ عدة تورم في الكاحل أو تشوش العمليات الدماغية أو ضبابية الرؤية، وكلها يمكن أن تتستر بتغيّر حالة الجسم أثناء الحمل.

ومع غياب الأعراض التي تنجم عن الحالة، قد تكون الحالة المصابة عُرضةً للموت، ولذلك فرض على الباحثين لتطوير طرق وأدوات تشخيص جديدة تفي بكشفها، حيث تكافح الولايات المتحدة لخفض معدا الإصابات لدى الأمهات بعد ارتفاعه بشكل ملحوظ.

ابتكر باحثو مؤسسة "Wexner" الطبي في جامعة أوهايو، في الولايات المتحدة، اختبارًا يقوم باستخدام الصبغة لاظهار البروتينات المرتبطة بتسمم الحمل، في بول الأمهات الحوامل.

ويشارك الباحثون في خلال تجربة إدارة الأغذية والعقاقير للموافقة على الاختبار، حيث يطمحون في أن يكون متاحًا في المنازل والعيادات والمستشفيات خلال عامين.

ويعتبر تسمم الحمل أحد إصابات الحمل المميتة، التي تتميز بارتفاع ضغط الدم لدى الأم، كما يصيب بعض الحوامل خلال الثلث الأخير من الحمل ابتداء من الأسبوع 30.

وفي دراسة جديدة، أعلنت في مجلة "لانسيت" للطب السريري الإلكتروني، أظهر الباحثون أن هذا صحيح في بحث أجري على 346 امرأة من الحوامل.

واكتشف الاختبار جميع الحالات تقريبا، بما في ذلك تسمم الحمل لدى 25% من النساء.

والآن، تجري تجربة الاختبار في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك ألاباما وكونيتيكت وبنسلفانيا وأوهايو وتكساس، التي تتمتع بأعلى معدل لوفيات الأمهات في البلاد.

ويقول الباحثون إن الاختبار لن يُستخدم كطريقة تشخيصية نهائية واحدة، ولكنه يمكن أن يساعد في توجيه الأطباء فيما يتعلق بتحديد خطورة الأعراض، التي قد تبدو عادية.