  2. صحة
  3. صحة

اختبار للبول يحافظ على حياة النساء الحوامل

تاريخ النشر: 16/03/2019 - 15:34

اختبار للبول يحافظ على حياة النساء الحوامل
(pixabay) توضيحية
عرب ٤٨

اجتاز اختبار بو مطور الفحوصات الأولية، التي تشير إلى نجاحه في الكشف عن مشاكل الحمل مثل تسمم الحمل وارتفاع ضغط الدم المهدد للحياة أثناءه، والذي غالبًا ما يشخص بشكل خاطئ.

وتعاني الحوامل المصابات بهذه الحالات من أعرضٍ عدة تورم في الكاحل أو تشوش العمليات الدماغية أو ضبابية الرؤية، وكلها يمكن أن تتستر بتغيّر حالة الجسم أثناء الحمل.

ومع غياب الأعراض التي تنجم عن الحالة، قد تكون الحالة المصابة عُرضةً للموت، ولذلك فرض على الباحثين لتطوير طرق وأدوات تشخيص جديدة تفي بكشفها، حيث تكافح الولايات المتحدة لخفض معدا الإصابات لدى الأمهات بعد ارتفاعه بشكل ملحوظ.

ابتكر باحثو مؤسسة "Wexner" الطبي في جامعة أوهايو، في الولايات المتحدة، اختبارًا يقوم باستخدام الصبغة لاظهار البروتينات المرتبطة بتسمم الحمل، في بول الأمهات الحوامل.

ويشارك الباحثون في خلال تجربة إدارة الأغذية والعقاقير للموافقة على الاختبار، حيث يطمحون في أن يكون متاحًا في المنازل والعيادات والمستشفيات خلال عامين.

ويعتبر تسمم الحمل أحد إصابات الحمل المميتة، التي تتميز بارتفاع ضغط الدم لدى الأم، كما يصيب بعض الحوامل خلال الثلث الأخير من الحمل ابتداء من الأسبوع 30.

وفي دراسة جديدة، أعلنت في مجلة "لانسيت" للطب السريري الإلكتروني، أظهر الباحثون أن هذا صحيح في بحث أجري على 346 امرأة من الحوامل.

واكتشف الاختبار جميع الحالات تقريبا، بما في ذلك تسمم الحمل لدى 25% من النساء.

والآن، تجري تجربة الاختبار في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك ألاباما وكونيتيكت وبنسلفانيا وأوهايو وتكساس، التي تتمتع بأعلى معدل لوفيات الأمهات في البلاد.

ويقول الباحثون إن الاختبار لن يُستخدم كطريقة تشخيصية نهائية واحدة، ولكنه يمكن أن يساعد في توجيه الأطباء فيما يتعلق بتحديد خطورة الأعراض، التي قد تبدو عادية.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#اختبار طبي
#الامهات
#الحوامل
#اختبار بول

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أمراض اللثة تسبب الخرف عند كبار السن
أمراض اللثة تسبب الخرف عند كبار السن

2019-03-16

من اليوم يستطيع الآباء إرضاع أطفالهم
من اليوم يستطيع الآباء إرضاع أطفالهم

2019-03-16

ما هي فوائد فيتامين "د" للسيدات المسنّات؟
ما هي فوائد فيتامين "د" للسيدات المسنّات؟

2019-03-15

الأكثر قراءة

مذبحة مسجدي نيوزيلندا: ارتفاع عدد الضحايا إلى 49 قتيلا

مذبحة مسجدي نيوزيلندا: ارتفاع عدد الضحايا إلى 49 قتيلا

2019-03-15
مذبحة مسجدي نيوزيلندا:

مذبحة مسجدي نيوزيلندا: "لا يمكن حصر العدد النهائي للضحايا"

2019-03-15
الاحتلال يغير على غزة بعد سقوط قذيفتين قرب تل أبيب

الاحتلال يغير على غزة بعد سقوط قذيفتين قرب تل أبيب

2019-03-15
كأنها لعبة فيديو: هكذا حدثت جريمة مسجد النور في نيوزيلندا

كأنها لعبة فيديو: هكذا حدثت جريمة مسجد النور في نيوزيلندا

2019-03-15
حالة الطقس: أمطار محلية وارتفاع طفيف في درجات الحرارة

حالة الطقس: أمطار محلية وارتفاع طفيف في درجات الحرارة

2019-03-15