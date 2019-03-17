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اليمن: أكثر من 3600 حالة إصابة بوباء الكوليرا في تعز

تاريخ النشر: 17/03/2019 - 19:20

اليمن: أكثر من 3600 حالة إصابة بوباء الكوليرا في تعز
(أ ب)
عرب ٤٨

رصدت مصادر حكومية بمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن، أكثر من 3 آلاف و600 حالة إصابة بوباء الكوليرا في المحافظة، و8 وفيات بالوباء ذاته، منذ بداية العام 2019، وسط وجود مخاوف لدى السلطات المحلية، من تزايد انتشار الوباء في حال عدم العمل من أجل الحد من تفشيه، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ونقلت "الأناضول" عن مصدر لم تُسمّه، إلا أنها ذكرت أنه يعمل في مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز، قوله إن أحياء المدينة (مركز المحافظة)، سجلت العدد الأكبر من حيث انتشار الوباء. مشيرا إلى أن 191 من حالات الإصابة تم التأكد منها "مخبريا".

والكوليرا مرض يسبب إسهالا حادا يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات إذا لم يتلق العلاج، والأطفال، الذين يعانون من سوء التغذية، وتقل أعمارهم عن 5 سنوات، معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة. 

ومطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت منظمتا الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" والصحة العالمية، أنه منذ أبريل/ نيسان 2017، توفي أكثر من ألفين و500 شخص من بين أكثر من 1.2 مليون حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في اليمن.

ويشهد اليمن، منذ نحو 4 سنوات، حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/ سبتمبر 2014.

ومنذ آذار/ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#اليمن
#تعز
#الكوليرا

من عرب 48

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